Dani Calabresa anuncia chegada do seu primeiro filho; veja como foi

Dani Calabresa anunciou nesta quinta-feira (17) o nascimento de seu primeiro filho, Bernardo, que veio ao mundo no dia 8 de julho, na maternidade Pro Matre, em São Paulo. A atriz e humorista compartilhou a novidade com seus seguidores nas redes sociais, emocionando fãs e celebridades. O bebê é fruto do casamento com o publicitário Richard Neuman.

Anúncio emocionante nas redes sociais

“Nosso bebê Bernardo chegou. 08 de julho. O coração que batia aqui dentro, agora tá aqui fora, fazendo o nosso transbordar de AMOR!”, escreveu Dani em uma publicação que rapidamente viralizou. A postagem trouxe uma sequência de fotos com o recém-nascido e foi marcada por mensagens de carinho e felicitações de amigos e fãs.

Maternidade aos 43 anos

A chegada de Bernardo representa um momento especial na vida de Dani Calabresa, que anunciou a gravidez aos 43 anos, após um processo de Fertilização in Vitro (FIV). Porém, a humorista já havia revelado em entrevistas o desejo de ser mãe e a decisão de recorrer ao tratamento realizado em outubro de 2024.

Relacionamento sólido com Richard Neuman

Contudo, Dani é casada com Richard Neuman desde 2020. Ao longo da gestação, ela compartilhou com o público momentos marcantes e registros divertidos da sua nova fase. A relação dos dois sempre foi marcada por cumplicidade, o que ficou ainda mais evidente com a chegada de Bernardo.

Fãs celebram nova fase de Dani Calabresa

A notícia do nascimento de Bernardo, filho de Dani Calabresa, foi amplamente repercutida, especialmente entre os fãs que acompanharam toda a trajetória da gravidez. Entretanto, o momento marca uma nova fase para a artista, celebrada com alegria e emoção por todos que torcem por sua felicidade.