Deputado Lucas Polese reage a ataque de vereador bolsonarista do PSB

O deputado estadual Lucas Polese (PL) anunciou que tomará medidas judiciais contra o presidente da Câmara Municipal de Marilândia, Adilson Reggiani (PSB), após declarações polêmicas feitas durante uma sessão ordinária no último dia 7 de julho.

Durante o encontro, Reggiani proferiu ofensas direcionadas a parlamentares do Partido Liberal (PL). Em tom exaltado, chamou o deputado federal Gilvan da Federal de “animal” e o apelidou de “Gilvan do Curral”. Na mesma fala, o presidente da Câmara afirmou que Lucas Polese seria “usuário de drogas”, acusação considerada grave e infundada pelo parlamentar estadual.

A assessoria de Polese divulgou nota classificando as declarações como “gravíssimas e reiteradas”, feitas por um político “sem qualquer credibilidade ou envergadura moral”, envolvido em casos de nepotismo, destruição de patrimônio público e furto.

Segundo o comunicado, as falas de Reggiani extrapolam o debate político e, por isso, serão tomadas as medidas cabíveis na Justiça. “Ele terá a oportunidade de provar o que diz na Justiça”, destacou o texto.

Tivemos acesso ao vídeo e entendemos que as acusações ventiladas pelo vereador, claramente infundadas, são gravíssimas e reiteradas. Além disso, foram proferidas por político sem qualquer credibilidade ou envergadura moral, envolvido em nepotismo, destruição de patrimônio público e furto, de um partido que tem o deputado como inimigo público. Pelos motivos citados e por extrapolarem o debate político/público, serão tomadas as medidas cabíveis, e ele terá a oportunidade de provar o que diz na justiça.

