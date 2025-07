Descarbonização no ES: conheça as 3 empresas finalistas do edital

A chamada pública para selecionar a empresa gestora de recursos do Fundo de Descarbonização do Espírito Santo está em andamento. Nesta segunda-feira (21), o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) comunicou as três empresas classificadas para a segunda etapa do processo de seleção das empresas para promover a descarbonização da economia capixaba. O resultado final será divulgado no dia 1° de agosto.

Aberta em âmbito nacional, a iniciativa recebeu 11 propostas. Dessas, três empresas foram classificadas para seguir no processo: BTG Investimentos (SP), Régia Capital (RJ) e Vinci (RJ). Elas apresentarão presencialmente suas propostas diante da comissão de seleção na próxima segunda-feira (28), quando serão analisadas conforme os critérios técnicos estabelecidos no edital.

“Foram recebidas 11 propostas e agora estamos com três selecionadas. O Fundo de Descarbonização é um instrumento para que possamos dar passos adiante para atingir as metas de Paris até 2050. O Espírito Santo tem se tornado referência em diversas áreas e o Fundo vem para ser um divisor de águas. Em breve, vamos anunciar os vencedores e iniciar uma nova era de descarbonização no Espírito Santo”, comentou o governador do Estado, Renato Casagrande.

Supervisionado pelo Bandes, o Fundo de Descarbonização utiliza recursos do Fundo Soberano do Estado (Funses). “Esta seleção da empresa gestora é decisiva para a estruturação do Fundo de Descarbonização. Nossa expectativa foi atendida e estão concorrendo gestoras com ampla experiência em finanças climáticas, capazes de estruturar veículos de investimento alinhados aos desafios da transição energética e da economia de baixo carbono”, afirmou o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive.

Investimento

Ele ressaltou que a gestora selecionada deverá ser aderente à tese de investimento do Fundo, que é fundamentada no Plano Estadual de Descarbonização, fazendo com que os recursos cheguem a projetos concretos, escaláveis e com impacto ambiental mensurável. “O Bandes, como banco de desenvolvimento, tem atuado para criar um ambiente institucional forte, que ofereça segurança e previsibilidade aos investidores no Estado. Esperamos que a vencedora esteja à altura da ambição do Espírito Santo de estar entre os protagonistas da agenda verde no País”, completou Saintive.

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Rogério Salume, falou sobre a importância de mais esse passo na modernização do Espírito Santo. “Dentro do Fundo Soberano, criamos um fundo específico voltado à descarbonização, com o objetivo de impulsionar iniciativas sustentáveis e atrair empresas comprometidas com o meio ambiente. O resultado do edital revela o alto nível dos projetos apresentados: três empresas extremamente qualificadas foram selecionadas, o que reforça a confiança do setor produtivo em nosso Estado. Esse é um avanço concreto na construção de uma política de desenvolvimento que alia inovação, responsabilidade ambiental e geração de oportunidades.”

O Fundo de Descarbonização

A iniciativa está alinhada com o Plano de Descarbonização e Neutralização das Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) do Espírito Santo, lançado em 2023, que tem como metas a redução de 27% das emissões de gases de efeito estufa até 2030 e a neutralidade nas emissões de carbono até 2050. O financiamento é uma peça-chave nesse processo, pois viabiliza a execução das ações previstas e garante a continuidade das políticas públicas voltadas para a sustentabilidade.

O fundo, anunciado pelo Governo no final de 2024, seguirá as diretrizes da CVM e da ANBIMA e terá aporte de R$ 500 milhões do Funses, podendo receber novos investimentos. O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) deverá apoiar empreendimentos que contribuam para a descarbonização nos setores de infraestrutura, indústria, agricultura e serviços.

A proposta vencedora deverá demonstrar capacidade técnica e experiência na estruturação de fundo aderente a práticas de investimento sustentável, com estrutura de custos competitiva e alinhamento aos objetivos de descarbonização do Estado do Espírito Santo.

Mais informações: www.bandes.com.br/descarbonizacao