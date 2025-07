Detran|ES amplia oferta de curso teórico de habilitação nas escolas

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), por meio da Escola Pública de Trânsito (EPT), está levando para mais quatro escolas do Estado a disciplina eletiva de “Educação de Trânsito”, que oferece aos estudantes do Ensino Médio conteúdos da parte teórica da formação do condutor.

A aprovação na disciplina permite que os alunos aproveitem o Curso Teórico-Técnico no processo de formação de condutor para a Primeira Habilitação e passem direto para etapa de prova de legislação.

A iniciativa conta com a parceria da organização social civil Instituto Salomão e tem o objetivo principal de ensinar os jovens a se tornarem cidadãos mais responsáveis e conscientes em suas atitudes nas vias, além de já saírem com a parte teórica da autoescola concluída.

A oferta da disciplina começou como projeto-piloto na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Professor Renato José da Costa Pacheco, em Vitória, onde 77 alunos do 3º ano do Ensino Médio foram certificados após concluírem a disciplina no segundo semestre de 2024.

Com o sucesso da iniciativa, as aulas foram levadas para mais quatro escolas de Vitória e da Serra neste ano. A disciplina eletiva passou a ser ofertada também para estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Colégio Estadual, de Vitória, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Vila Nova de Colares, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Rômulo Castello e Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio EEEFM Professor João Loyola, localizadas no município de Serra.

O diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destaca a importância dessa iniciativa para levar a educação de trânsito para os futuros condutores. “A disciplina leva o tema do trânsito para dentro da escola. Então, a sociedade sai ganhando e o aluno sai ganhando porque ele já aproveita esse conteúdo na sua formação, vai direto para a prova teórica e faz a parte prática na autoescola.

Adianta seu caminho para chegar à habilitação. A escola também ganha com a presença do Detran. Nós levamos até os simuladores de direção para que o aluno tenha uma ambiência mais próxima do real no trânsito e já tenha a sua primeira experiência com a condução simulada do veículo”, disse.

Teoria e prática sobre o trânsito na formação dos alunos

A disciplina eletiva de “Educação de Trânsito” prevê um total de 90 horas de aula, com exigência mínima de 75% de carga horária, abarcando módulos de Legislação de Trânsito, Direção Defensiva, Noções de Primeiros Socorros, Meio Ambiente e Cidadania, e Mecânica Básica.

Durante as aulas, os estudantes realizam apresentações obrigatórias sobre o conteúdo que aprenderam, a partir de dinâmicas como intervenções na estrutura da escola, criação de paródias, confecção de placas de trânsito, exposições fotográficas, participação em eventos do Detran|ES, entre outras.

A iniciativa do Detran|ES foi desenvolvida em conformidade com a Resolução nº 265, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que autoriza aos alunos regularmente matriculados em escolas de Ensino Médio, participantes da eletiva com frequência igual ou superior a 75% da carga horária estabelecida na Resolução nº 789, do Contran, a aproveitarem a disciplina, desde que certificados pelo órgão de trânsito, para já iniciarem o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a partir das aulas práticas de direção veicular.