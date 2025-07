Documentário sobre teatro de Cachoeiro será lançado neste sábado (26)

O cenário cultural de Cachoeiro de Itapemirim tem um encontro marcado com a memória e a arte neste sábado (25), a partir das 19h, com o lançamento oficial do documentário “Em Cartaz a Princesa do Sul – Memórias do teatro cachoeirense”, uma realização do LAB. Epicentro.

O evento, com entrada gratuita, será realizado no Espaço Cultural Casa Carmô e promete uma noite emocionante de celebração à história e aos protagonistas do teatro local. Após a exibição do documentário, o público poderá acompanhar apresentações artísticas e um bate-papo com convidados, reforçando o espírito coletivo e afetivo da produção.

A obra faz um resgate da trajetória de diversos grupos teatrais que marcaram e seguem marcando a cena cultural de Cachoeiro, trazendo à tona histórias, experiências e bastidores que ajudaram a construir a identidade artística da cidade.

“Esse documentário é um presente para o nosso teatro e para a cidade. É sobre preservar e valorizar a memória viva dos artistas que deram e continuam dando voz aos palcos cachoeirenses”, afirma a equipe do LAB. Epicentro.

A produção visa não apenas documentar, mas também inspirar novas gerações, promovendo o reconhecimento da importância da arte como ferramenta de transformação e pertencimento.

