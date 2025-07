Drama capixaba “Meus Olhos Verdes” será apresentado neste sábado (19)

O ator capixaba Diego Pianna sobe ao palco do Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória, neste sábado (19), às 20 horas, para apresentar o drama “Meus Olhos Verdes”. A peça tem texto e direção de José Celso Cavalieri.

Na trama, Alex, um garoto de programa em plena ascensão, vive sua melhor fase. No entanto, a estabilidade é abalada quando o passado ressurge de forma inesperada. O espetáculo mergulha em temas como desejo, prazer, liberdade e culpa, e mostra como o presente pode ser engolido por traumas mal resolvidos.

Com atmosfera intimista e narrativa provocativa, o espetáculo convida o público a refletir sobre identidade, escolhas e as vulnerabilidades que nos tornam humanos. Após apresentação no Rio de Janeiro, a montagem retorna ao Espírito Santo para uma apresentação única, com uma história marcada por intensidade e sensibilidade.

O monólogo foi selecionado para a edição passada do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória (Fenatevi), um dos principais eventos da cena teatral capixaba.