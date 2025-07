Educação: Avaliação de Monitoramento da Aprendizagem é aplicada no ES

Estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo participam, nessa terça-feira (9) e quarta-feira (10), da 2ª edição da Avaliação de Monitoramento da Aprendizagem (AMA).

A avaliação é direcionada aos alunos dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e de todas as séries do Ensino Médio.

O principal objetivo é subsidiar a preparação dos estudantes para as provas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes).

A gerente de Avaliação da Secretaria da Educação (Sedu), Bianca Silva Santana, destacou que a AMA integra o conjunto de instrumentos avaliativos da Rede Estadual, juntamente com a Avaliação Diagnóstica, a Avaliação da Fluência em Leitura, o Paebes, o Paebes Alfa e a Autoavaliação Socioemocional.

Segundo ela, a aplicação do exame permite identificar fragilidades e avanços na aprendizagem dos estudantes, com foco na melhoria da qualidade do processo educativo, especialmente nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.



“O processo de avaliação desempenha um papel essencial no desenvolvimento educacional e no sucesso dos estudantes. A avaliação contribui para o desenvolvimento de habilidades e para a promoção da equidade educacional”, destacou Bianca Silva Santana.