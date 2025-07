Emanuela Pedroso revela o peso e a força de ser mulher na política

Aproximadamente 150 mulheres de Irupi, Iúna e Ibatiba participaram, nesta quarta-feira (23), da 3° Conferência Regional de Políticas para Mulheres . A palestra de abertura foi feita pela secretária de Estado do Governo (SEG), Emanuela Pedroso.

A titular da SEG falou sobre a intensa luta feminina ao longo da história e de sua trajetória pessoal na busca por mais espaços na sociedade, ao discorrer sobre o tema: “Mais democracia, mais igualdades, mais conquistas para todas”.

Emanuela Pedroso já foi vereadora e prefeita do município de Alto Rio Novo. Além disso, atuou também como secretária municipal, secretária-executiva da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), e secretária de Estado de Economia e Planejamento. No evento, ela argumentou sobre a importância da participação ativa das mulheres, para favorecer a elaboração e execução de políticas públicas que beneficiem toda a sociedade.

“Nunca foi fácil. Aliás, são muitos os desafios, mas seguimos determinadas a vencê-los. Lugar de mulher é onde ela quiser, e isso não é apenas um discurso”, disse a titular da SEG.

Ela ressaltou o quanto a atuação das mulheres já resultou em ações concretas. Citando, por exemplo, legislações de proteção à mulher contra violência, além de outras nas áreas da saúde e do trabalho.

E afirmou que “não existe democracia verdadeira se não for inclusiva e não estiver a serviço de transformar vidas”.

Participaram do evento, realizado no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Irupi: o prefeito do município, Paulino Lourenço; o vice-prefeito, Abercílio Machado; o presidente da Câmara Municipal, José Carlos da Fazenda; as secretárias de Assistência Social Poliana Freitas (Irupi), Valéria Alcure (Ibatiba) e Lusmar Vieira (Iúna), além de outras autoridades.

Leia também: Lei garante exame para quem tem caso de câncer de mama na família