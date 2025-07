Empresa espanhola chega a Guarapari e gera 100 empregos imediatos

Na manhã desta quinta-feira (3), uma comitiva da Prefeitura de Guarapari, composta pelo prefeito Rodrigo Borges, o chefe de gabinete Rodrigo Barbosa, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Captação, Otávio Postay, o secretário de Comunicação, Wilcler Carvalho, e vereadores, participou do evento de apresentação oficial da chegada da empresa Inesfly Brasil ao município.

O marcou contou com a presença de representantes da multinacional espanhola, incluindo a presidente da empresa, Dra. Pilar Mateo Herrero, cientista renomada internacionalmente no campo da Química. Dra. Pilar está entre as 10 mulheres cientistas mais prestigiadas da Espanha e figura nas 100 primeiras posições do ranking mundial de mulheres cientistas mais influentes. Também participou o CEO da Inesfly no Brasil, Luiz Rolim, e o CEO da Corporation, Santiao Mateo.

Inicialmente, a Inesfly Brasil irá operar em um galpão alugado às margens da Rodovia do Sol, no bairro Palmeiras, até que o Polo Industrial esteja pronto para abrigar a planta industrial definitiva. Luiz Rolim, CEO da Inesfly Brasil, explicou. “Vamos começar preparando esse galpão para iniciar as operações aqui. Quando o polo industrial estiver pronto para receber a indústria, vamos construir lá e aumentar a produção. De imediato, 100 empregos serão gerados diretamente e cerca de 1.000 indiretamente. Nosso investimento pode chegar a R$ 30 milhões em Guarapari”.

A Inesfly é uma empresa espanhola especializada na produção de tintas, repelentes e armadilhas com ação inseticida, que utilizam a tecnologia de microcápsulas para liberação gradual do princípio ativo — o que aumenta significativamente a eficácia e a durabilidade dos produtos.

A fábrica de Guarapari será a primeira da Inesfly no Brasil e atenderá todo o mercado nacional. O foco principal será o combate ao mosquito da dengue e outras pragas urbanas. “Eles já atuam em 150 países, e no Brasil começaram em Guarapari. É uma alegria muito grande poder recebe-los aqui. Isso significa que a cidade está de portas abertas para o investidor, que nos traz emprego e renda para a população”, destaca o prefeito.

A escolha por Guarapari se deu por sua localização estratégica, infraestrutura logística e o ambiente favorável criado pela gestão municipal, que tem buscado atrair novos investimentos com segurança jurídica, incentivos fiscais e apoio institucional.

“A Prefeitura buscou incentivo fiscal junto ao Governo do Estado, e apresentamos a empresa que a cidade possui uma localização estratégica, e estamos criando infraestrutura logística para investimento. Temos espaço e interesse para os investidores aqui”, completa o secretário Postay.