ES Construção encerra segunda edição com projeção de R$ 700 milhões

Com público de 18 mil visitantes nos três dias de evento, a ES Construção Brasil foi encerrada na noite desta sexta-feira (18) superando as expectativas da organização e com projeção de até R$ 700 milhões em negócios no prazo de um ano. A informação é de Douglas Vaz, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), realizador do evento. O sucesso do encontro já garantiu a confirmação da terceira edição para 2026, nos dias 8, 9 e 10 de julho, no Pavilhão de Carapina.

“Nossa previsão inicial era de R$ 600 milhões em negócios gerados a partir da feira, no período de um ano. Mas com toda a movimentação e oportunidades criadas, nossa projeção é que o valor chegue a R$ 700 milhões. Esse resultado mostra a força do nosso setor e a importância desse ambiente proporcionado pela ES Construção Brasil. A edição de 2026 promete ainda mais”.

Foram 150 marcas expositoras e uma extensa programação com palestras e painéis. Entre os destaques que despertaram o interesse do público estão o chalé tecnológico erguido durante a feira, em apenas três dias; a casa loft desenvolvida com sistema de arquitetura modular; uma residência de alto padrão totalmente automatizada; e materiais inovadores, como a areia sustentável obtida por meio do reaproveitamento de insumos oriundos do minério de ferro, e o Monolev, um painel monolítico composto por núcleo em EPS e revestido por duas malhas de aço galvanizadas e eletrosoldadas, tecnologia da empresa Isocil que garante isolamento térmico e acústico.

As novidades geraram negócios concretos. Um exemplo foi a venda de uma casa modular completa, que será transportada por carreta até Corumbau, na Bahia. Outro modelo inovador também chamou a atenção de um investidor baiano, que fechou a compra de dezenas de unidades com o objetivo de montar um resort no estado vizinho. As negociações reforçam o potencial da feira como vitrine de soluções reais para o desenvolvimento do setor.

O prefeito da Serra, Weverson Meireles, prestigiou a ES Construção Brasil e afirmou que o evento evidencia o impacto que a cadeia da construção tem na economia, movimentando empresas, empregos e investimentos. “A Serra se orgulha de sediar um evento desse porte. Nosso município foi o centro das atenções da cadeia da construção civil, reunindo tecnologia, inovação, sustentabilidade e oportunidades de negócios. A escolha do Pavilhão de Carapina como palco desse grande encontro reforça a vocação da Serra para sediar eventos de alto nível, que conectam diferentes setores e impulsionam o desenvolvimento do nosso Estado”.

A programação de conteúdo também atraiu a atenção dos visitantes, com palestras voltadas à gestão, inovação e comportamento no ambiente corporativo. Um dos destaques desta sexta-feira (18) foi a apresentação de Francisco Carvalho, cofundador da TimeNow e conselheiro de inovação do LIDE Espírito Santo, que abordou o tema “Inovação como ferramenta de gestão e ganhos de produtividade na construção”.

Já o comediante Rossini Macedo, o Tonho dos Couros, trouxe leveza ao encerramento do evento com a palestra “Liderar com humor aproxima o colaborador”, mostrando, de forma descontraída, como o bom humor pode ser um aliado na construção de equipes mais engajadas e produtivas.

