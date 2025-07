ES fecha 1º semestre de 2025 com menor número de homicídios em 29 anos

O Espírito Santo finalizou o primeiro semestre de 2025 com o menor número de assassinatos (homicídios + feminicídios) desde 1996. Ao todo, foram registrados 382 homicídios de janeiro a junho em todo o Estado. O resultado representa uma redução de 12,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando ocorreram 436 mortes violentas.

Atualmente, todas as regiões apresentam redução de homicídios. A região Metropolitana fechou o semestre com 29 assassinatos a menos que em 2024, com 13,4% de queda. Nas áreas Norte, Sul, Noroeste e Serrana, as diminuições foram de 2,3%, 23,3%, 14,9% e 13%, respectivamente.

Além disso, em relação somente a junho, foram 59 mortes violentas registradas, sendo este o segundo melhor resultado para o período desde 1996.

“A nossa política de segurança pública segue trazendo bons resultados. Com investimentos em infraestrutura, novos equipamentos, tecnologia, valorização profissional e com união das forças por meio do nosso Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Conquistamos o melhor semestre da história, além de estarmos com redução em feminicídios, homicídios dolosos e latrocínios. Esses resultados mostram que seguimos no rumo certo e precisamos continuar com essa política de segurança feita dentro do Gabinete do Governador. Agora colocamos nosso vice-governador, Ricardo Ferraço, para coordenar o Programa Estado Presente e tenho certeza que será fundamental para que a gente tenha ainda mais bons resultados”, afirmou o governador Renato Casagrande.

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destacou que os números alcançados devem ser abraçados pela população. O delegado federal ressaltou que “nenhum resultado como este vem ao acaso”, sendo o programa Estado Presente em Defesa da Vida o principal pilar para alcançar essa redução histórica.

“Temos que nos apropriar desses resultados que estamos alcançando. O Espírito Santo vem se tornando, a cada dia, um Estado melhor para se viver, fruto de gestão estratégica, de um programa de Governo em que o próprio governador Renato Casagrande abraça os problemas da segurança pública. Com os investimentos robustos que recebemos, temos uma queda constante e sistemática de mortes de capixabas. Temos que continuar neste caminho, com apoio dos nossos policiais que são fundamentais para conseguirmos combater a criminalidade diariamente”, comentou Damasceno.

O coordenador do programa Estado Presente em Defesa da Vida, o vice-governador Ricardo Ferraço, pontuou que a atenção e dedicação do Governo do Estado à área da segurança pública são constantes. “Integração, inteligência e investimentos que estão performando. Ampliação do efetivo das forças policiais, com diálogo e valorização profissional. Com o Estado Presente, diversas ações chegam efetivamente aos bairros. Promoção da cidadania e redução da violência diretamente relacionados. As escolas em tempo integral estão em maior quantidade com crianças e adolescentes melhores protegidos, se capacitando e dando tranquilidade às famílias. Em dez dias vamos inaugurar o primeiro dos 40 totens de segurança que serão instalados na Grande Vitória, ampliando o uso da tecnologia no reconhecimento facial em áreas de grande circulação de pessoas. São investimentos que dão resultados.”

Até o momento, 21 municípios não apresentaram nenhum registro de homicídios em 2025, sendo eles: Alfredo Chaves, Iconha, Laranja da Terra, Venda Nova do Imigrante, São Roque do Canaã, Santa Leopoldina, Alto Rio Novo, Marilândia, Vila Pavão, Mantenópolis, São Domingos do Norte, Castelo, Muqui, Bom Jesus do Norte, Apiacá, Rio Novo do Sul, Jerônimo Monteiro, Presidente Kennedy, Dores do Rio Preto, Ibitirama e Muniz Freire.

Atualmente, 44 municípios estão há mais de 60 dias sem assassinatos.