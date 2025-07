ES lidera no Brasil em redação entre redes públicas estaduais

O Espírito Santo alcançou, em 2024, resultados expressivos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), reafirmando o protagonismo da Rede Pública Estadual de Ensino no cenário educacional brasileiro.

Com um crescimento de 54% no número de inscritos, mais de 22 mil estudantes das escolas estaduais encararam o desafio das provas neste ano, em um movimento que reflete o fortalecimento da cultura de participação e a confiança dos jovens na educação como caminho de transformação.

O número de estudantes presentes nos dois dias do exame também avançou de forma significativa: crescimento de 61% em relação a 2023. Mas não foi apenas na participação que os capixabas se destacaram.

O Espírito Santo manteve a liderança nacional entre as Redes Públicas Estaduais na média da redação, alcançando 636 pontos, 16 a mais que no ano anterior. Quase mil estudantes atingiram notas acima de 900 pontos na redação, um crescimento de 36% em comparação a 2023. Entre esses jovens, dois chegaram próximos da nota máxima, conquistando 980 pontos.

Em Matemática, o desempenho também avançou: a nota mais alta obtida por um estudante da Rede Estadual em 2024 foi de 939 pontos, superando em 5% o melhor resultado do ano anterior. Já em Ciências Humanas, a rede pública capixaba manteve sua consistência, com média próxima de 770 pontos.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, frisou que os resultados são fruto de um conjunto de ações desenvolvidas pelo Governo do Estado, como a ampliação do Pré-Enem, a oferta da plataforma de correção de textos a todas as séries do Ensino Médio, além do reforço no programa de recomposição das aprendizagens e a diversificação dos gêneros literários trabalhados em sala de aula.

“Mais do que números, o desempenho alcançado revela trajetórias pessoais marcadas por esforço, disciplina e sonhos. Cada presença confirmada no exame, cada redação acima dos 900 pontos, representa um estudante que escolheu acreditar na escola pública como ponte para o futuro. No Espírito Santo, a educação segue como ferramenta de transformação de vidas”, afirmou o secretário Vitor de Angelo.