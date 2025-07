ES prende mais de 200 com uso de reconhecimento facial na segurança

O sistema de reconhecimento facial do Governo do Estado ultrapassou, na quinta-feira (3), a marca de 200 prisões. Isso significa que mais de 200 pessoas com mandados de prisão em aberto, que circulavam livremente pela Grande Vitória, foram, finalmente, localizadas e presas, para responderem perante à Justiça por seus crimes.

Na manhã dessa quinta-feira (3), o governador Renato Casagrande informou sobre a 200ª prisão com auxílio do Reconhecimento Facial.

“Chegamos a 200 pessoas presas através do reconhecimento facial. Para nós, isso é fundamental, pois mostra a importância do investimento em tecnologia e inovação na área da Segurança Pública, para que a gente possa continuar reduzindo a violência no Estado do Espírito Santo”, afirmou.

Alguns minutos depois, o sistema identificou mais um suspeito e emitiu um novo alarme, gerando a prisão de número 201. Este último, um homem de 34 anos com mandado de prisão por furto expedido pela 4ª Vara Criminal da Serra, foi localizado em Vila Velha, por volta de 12h30 de quinta-feira (3).

A inteligência artificial reconheceu o suspeito, comparando a imagem da câmera com a foto dele cadastrada em bancos de dados, emitiu o alerta para o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) e uma equipe da Polícia Militar foi acionada, realizando a abordagem e confirmando a identidade do indivíduo, que foi conduzido à Delegacia.

A tecnologia de Reconhecimento Facial é um recurso, por meio do qual câmeras do Governo do Estado fazem a leitura facial de pessoas que passarem em frente a elas.

O Projeto Piloto teve início em setembro de 2024 e, em junho de 2025, o governador Renato Casagrande anunciou a ampliação do sistema, que passou a operar nos dez terminais rodoviários que compõem o Sistema Transcol e em 500 ônibus da frota, além de prédios públicos.

“Desde o Projeto Piloto, o reconhecimento facial demonstrou sua importância para robustecer a capacidade de resposta das equipes nas ruas. Agora, ampliado, o objetivo é que criminosos sejam desestimulados a circular pela cidade. Quem tem dívida com a Justiça, que se apresente, procure resolver suas pendências e responder por seus crimes, pois as Forças de Segurança, equipadas com tecnologia, vão acabar encontrando”, declarou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.

A tecnologia compara as imagens registradas pelas câmeras com fotos de pessoas com mandado de prisão. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) monitora as câmeras, por meio da Gerência de Inteligência (GINT) e do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), em conjunto com outras forças de segurança. Quando um foragido é identificado, o sistema emite um alerta e uma equipe de rua é acionada para realizar a abordagem.

A ferramenta é mais um investimento, dentro das diretrizes do programa Estado Presente em Defesa da Vida, para aumentar a eficiência do trabalho policial e acrescentar tecnologia de ponta à Segurança Pública do Espírito Santo. Entre os criminosos presos com auxílio do Reconhecimento Facial, destacam-se procurados por tráfico de drogas (20%), roubo (16%) e homicídio (11%). Dentre as prisões realizadas até o momento, 14 foram de criminosos procurados em outros estados.