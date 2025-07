ES registra 3ª morte de animais marinhos em menos de uma semana

Uma carcaça de baleia foi encontrada, nesta quarta-feira (9), no município da Serra. De acordo com informações preliminares, o animal estava na areia da Praia do Barrote, em Jacaraípe.

A administração municipal já foi comunicada sobre o fato. Ainda não é possível afirmar a espécie do animal, mas pelas características aparenta ser uma baleia-jubarte.

A morte da baleia chama a atenção pelo fato de que trata-se da terceira morte de animais marinhos em menos de uma semana em praias do Espírito Santo.

Nesta terça-feira (8), uma tartaruga-de-couro, espécie considerada a maior do mundo e ameaçada de extinção, foi vista sem vida na Praia do Barrote.

Já o domingo, dia 6 de julho, banhistas encontraram uma baleia-jubarte morta na Praia do Morro, em Guarapari.

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com o Projeto Tamar, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O texto será atualizado assim que houver informações oficiais sobre o que pode ter motivado a morte dos animais.