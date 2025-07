Escola do ES usa água do ar-condicionado para irrigar plantas

Na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Florentino Avidos, localizada em Colatina, uma iniciativa criativa e sustentável está promovendo uma verdadeira transformação no olhar dos estudantes sobre o meio ambiente. Por meio de um projeto pedagógico interdisciplinar, a escola passou a reutilizar a água dos aparelhos de ar-condicionado da escola para regar sementes de flores e frutas, como maracujá, melancia, girassol, abacate, tomate e morango.

A ação, iniciada no primeiro semestre de 2025 e ainda em andamento, tem como objetivo principal despertar a consciência ambiental nos alunos, mostrando na prática como reutilizar recursos que normalmente seriam desperdiçados. A iniciativa ainda prevê a criação de placas com mensagens de conscientização feitas com madeira reaproveitada, além da construção de um jardim vertical utilizando garrafas PET.

Para a professora de Química Cristiane Costa da Silva, responsável pelo projeto, a experiência vai além dos conteúdos curriculares: “Ao desenvolver esse projeto com os alunos, percebi o quanto pequenas atitudes podem gerar grandes impactos. Ver a empolgação deles ao plantar as sementes e pensar em formas de cuidar do ambiente ao redor foi extremamente gratificante. Mais do que uma atividade escolar, foi uma vivência transformadora, que plantou ideias e valores que vão além da sala de aula”, disse.

A proposta busca estimular o pensamento crítico dos estudantes em relação ao consumo consciente, à sustentabilidade e ao impacto de suas ações no planeta. A participação ativa em todas as etapas — desde a coleta da água até o plantio — tem o objetivo de promover um aprendizado significativo, integrando conhecimentos de Ciências, Geografia e Cidadania, fortalecendo o senso de responsabilidade socioambiental.