ESGov disponibiliza mais 11 serviços para a população; confira

Mais 11 serviços estarão disponíveis à população no portal inteligente do Governo do Estado. A plataforma digital ESGov entrou no ar em maio deste ano com 252 serviços oferecidos de forma eletrônica com uso de inteligência artificial. A partir desta quarta-feira (02), o total de serviços subirá para 263. O portal estará em evolução permanente com acréscimo de novos serviços, como explicou o governador Renato Casagrande durante o lançamento do portal.

Os novos serviços a serem acessados são: requerimento para obtenção de carteirinha de doador de sangue, agendamento para doação de sangue, informação sobre estoque diário de sangue, consulta de dados de veículos, emissão de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), emissão de boleto de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), emissão de boleto de multa de veículo, emissão de licenciamento de veículo, controle de notas de alunos da rede pública estadual, controle de frequência de alunos da rede estadual e cadastro para entrega de óculos de grau.

O Portal Inteligente ES.GOV está alinhado com as diretrizes do Planejamento Estratégico de Governo 2023-2026. Este plano estratégico estabelece as diretrizes para o desenvolvimento do Espírito Santo, com foco em tornar o estado um espaço inovador, dinâmico e sustentável.

“Tudo num só lugar, proporcionando conveniência, facilidade e agilidade. Dotado de inteligência artificial de última geração, o Portal Inteligente ES.GOV materializa as iniciativas de transformação digital do Governo e disponibiliza serviços para facilitar a vida do cidadão, trazendo comodidade, velocidade e transparência”, disse o subsecretário de Estado de Transformação Digital, Victor Murad.

A secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, destaca a importância da ação para o cidadão: “O Espírito Santo está se transformando em referência para o Brasil e para a América Latina na transformação digital. O novo portal é um dos mais avançados programas públicos de serviços à população. Na prática, funcionalidades que, geralmente, acontecem de forma presencial, com a plataforma são realizadas também de forma on-line, o que deve desafogar o atendimento nas instituições do governo.”

Acesse o portal



O Portal Inteligente ES.GOV pode ser acessado pelo site www.es.gov.br e também pelo aplicativo no celular, disponível para Android e iOS.