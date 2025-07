Espírito Santo contabiliza 85 mil inscritos no Enem 2025

O estado do Espírito Santo contabilizou 85.920 inscritos confirmados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Uma novidade dessa edição foi a inscrição pré-preenchida de 34.535 estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, dos quais 27.701 confirmaram a participação (80,21%). Do total de inscritos no estado, 50.540 são isentos e 35.380, pagantes.

Os números correspondem ao balanço, divulgado nesta quarta-feira, 23 de julho, pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Brasil – De acordo com o levantamento, o exame registrou 4,8 milhões de inscritos no país, um aumento de 38% em relação a 2022 e de 11,22% em comparação com 2024.

Certificação – A certificação para conclusão do ensino médio ou a proficiência parcial de estudantes maiores de 18 anos será utilizada por 98.558 inscritos nessa edição. Os participantes que desejem utilizar o exame para esses fins devem indicar a opção no ato da inscrição. Para obter a certificação, é necessário atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e o mínimo de 500 pontos na redação.

Entre os estados que registaram o maior número de inscritos no Enem 2025 estão: São Paulo (751.648), Minas Gerais (464.994) e Bahia (428.019).

Confira o número de inscritos por UF:

UF Inscritos Acre 28.962 Alagoas 96.488 Amapá 33.193 Amazonas 110.842 Bahia 428.019 Ceará 275.937 Distrito Federal 82.975 Espírito Santo 85.920 Goiás 166.761 Maranhão 211.383 Mato Grosso 80.429 Mato Grosso do Sul 57.941 Minas Gerais 464.994 Pará 289.392 Paraíba 142.050 Paraná 195.870 Pernambuco 272.299 Piauí 120.040 Rio de Janeiro 329.001 Rio Grande do Norte 113.229 Rio Grande do Sul 186.541 Rondônia 46.801 Roraima 14.162 Santa Catarina 110.465 São Paulo 751.648 Sergipe 78.344 Tocantins 37.652

Provas – O MEC, por meio do Inep, aplicará as provas em 9 e 16 de novembro, nas 27 unidades da Federação.

Pará – De forma excepcional, o Enem será aplicado, em 30 de novembro e 7 de dezembro, nas seguintes cidades do Pará: Belém, Ananindeua e Marituba. A medida visa atender aos públicos desses municípios, em razão dos impactos logísticos da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá na capital paraense no período da aplicação regular do exame.