Espírito Santo cria 7.294 empregos formais em maio

Mais um ês com crescimento de contratações: o Espírito Santo registrou, em maio, a criação de 7.294 empregos formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O resultado é positivo em quatro dos cinco grandes setores da economia, com destaque para a agropecuária, responsável por 6.433 novas vagas – cerca de 88% do total, seguida pela indústria (607), serviços (549) e comércio (250). A construção civil foi o único segmento com saldo negativo no período, com o fechamento de 545 postos de trabalho.

De acordo com análise do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), o desempenho foi impulsionado, principalmente, pela colheita do café, maior commodity agrícola do estado. Apenas essa atividade gerou 4.477 vagas em maio, o que representa um aumento de 27,4% em relação ao mesmo período de 2024, o maior saldo já registrado para o mês desde o início da série histórica do Novo Caged, em 2020.

“O interior segue como motor da geração de empregos formais no estado, com 96,6% das novas vagas criadas”, destacou André Spalenza, coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES. Sooretama (1.714), Jaguaré (661), Aracruz (650), Nova Venécia (606) e Linhares (502) lideraram o ranking de saldos positivos.

O relatório também aponta que o crescimento no campo está associado a um possível avanço da formalização do trabalho rural, garantindo mais segurança para empregados e empregadores. A formalização reduz a vulnerabilidade social e fortalece a economia local.

No setor de serviços, as maiores contratações ocorreram nas áreas administrativas, técnicas e de transporte. No comércio, as vagas se concentraram no atacado e no setor de veículos. Já a indústria se destacou na manutenção de máquinas e na produção de alimentos.

No acumulado de janeiro a maio, o estado criou 23.857 empregos com carteira assinada. Isso indica que o Espírito Santo mantém um mercado de trabalho aquecido, com taxa de desemprego de 4%, a quarta menor do país.

A tendência é que as contratações sazonais recuem nos próximos meses com o fim da colheita. “Criar condições para que outros setores absorvam essa mão de obra é fundamental para manter o dinamismo do mercado de trabalho nos municípios do interior”, reforçou Spalenza.

Empregos do setor de saúde mantém saldo positivo

O setor de saúde do Espírito Santo manteve saldo positivo de empregos formais em maio, ainda que em ritmo mais moderado. Segundo levantamento do Connect Fecomércio-ES, com base nos dados do Caged, foram registradas 2.217 admissões e 2.188 desligamentos, resultando em um saldo de 29 novas vagas. Com isso, o estoque total de vínculos formais na saúde chegou a 60.321. O maior responsável pela expansão foi o atendimento hospitalar, que gerou 45 postos e concentra mais da metade das ocupações do setor no estado.

Outros segmentos também contribuíram com o desempenho, como as atividades de apoio à gestão de saúde (25) e os serviços móveis de urgência e remoção (9).

No recorte de 12 meses, entre maio de 2024 e o mesmo mês de 2025, o setor de atenção à saúde humana cresceu 5,5% no Espírito Santo, um desempenho superior ao registrado nos serviços em geral (3,3%). O crescimento foi impulsionado pela ampliação de unidades, necessidade de recompor equipes e aumento da demanda por atendimento, especialmente com o envelhecimento da população.

Do ponto de vista regional, o destaque de maio ficou com Cachoeiro de Itapemirim, com saldo de 33 contratações, seguido por Guarapari (23) e Cariacica (15). Já no perfil das admissões, predominou a contratação de mulheres, jovens e profissionais com ensino superior completo, o que reforça a tendência de renovação e qualificação do setor.

A pesquisa completa pode ser acessada no site www.portaldocomercio-es.com.br.