Espírito Santo mantém desempenho estável na alfabetização

Em um cenário nacional ainda marcado por desafios, o Espírito Santo desponta como um dos destaques positivos no compromisso com a alfabetização na idade certa. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), nesta sexta-feira (11), o Estado alcançou 71,7% de crianças alfabetizadas no 2º ano do Ensino Fundamental, superando a meta pactuada para 2024 e figurando entre os cinco melhores desempenhos do país.

As informações integram o Indicador Criança Alfabetizada, uma avaliação anual criada em 2023 pelo MEC, em parceria com estados e municípios, com o objetivo de monitorar o avanço das políticas públicas voltadas à alfabetização. Os dados revelam que a média nacional de alfabetização das crianças chegou a 59,2%, um crescimento em relação aos 56% registrados em 2023, embora ainda ligeiramente abaixo da meta federal de 60%.

O Espírito Santo, além de superar a meta nacional, demonstrou consistência e compromisso com a educação pública de qualidade. O Estado aparece ao lado de Ceará (85,3%), Goiás (72,7%), Minas Gerais (72,1%) e Paraná (70,4%) entre os que apresentaram os maiores percentuais de alfabetização do país. Também está entre os cinco estados que, além de baterem suas metas individuais, se destacaram pelos melhores resultados nacionais, ao lado de Mato Grosso (60,6%).

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que esse desempenho é resultado de políticas públicas integradas, desenvolvidas de forma colaborativa entre o Governo do Estado e os municípios, com foco na formação de professores, no fortalecimento da gestão escolar, na melhoria da infraestrutura pedagógica e na promoção da leitura desde os primeiros anos do Ensino Fundamental.

“O Espírito Santo é signatário do programa Compromisso Criança Alfabetizada, política nacional lançada em 2023 para garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o fim do 2º ano. O Estado já vinha desenvolvendo ações alinhadas a essa proposta, o que contribuiu para a consolidação de resultados expressivos e sustentáveis”, frisou o secretário.