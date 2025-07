Fazenda de Cachoeiro está entre as mais sustentáveis do Brasil

Uma propriedade rural de Cachoeiro de Itapemirim está entre as finalistas do Prêmio “Fazenda Sustentável”, promovido pela revista Globo Rural. A Fazenda Giori, localizada em Pacotuba, foi selecionada entre as 15 melhores do Brasil pelas suas práticas ambientais, sociais e de governança.

Especializada no cultivo de café, a propriedade atualmente conta com 40 mil pés de conilon e se prepara para plantar mais 60 mil covas. O café produzido na fazenda é reconhecido pela alta qualidade e já é exportado. Além disso, a propriedade investe na criação de abelhas, na produção de leite com gado Jersey para fabricação de queijos, no cultivo de cacau — visando a produção de chocolate artesanal —, além de plantar abacate e açaí.

O manejo segue os princípios da agricultura biodinâmica, que valoriza a interação sustentável com o meio ambiente e considera a terra um organismo vivo. Portanto, nessa abordagem, todos que convivem no espaço — pessoas, animais e plantas — influenciam e devem ser respeitados, integrando um ecossistema saudável.

Sendo assim, os proprietários priorizam a não utilização de agrotóxicos, adubos químicos ou organismos geneticamente modificados. A empresa controla rigorosamente a origem do esterco, dos metais e das moléculas utilizadas, além de manter relações trabalhistas pautadas pela ética e pelo cuidado. Registra todos os funcionários e garante o uso de equipamentos de proteção individual adequados para cada função. Diferente do que ainda ocorre em muitas propriedades, a produção não emprega substâncias tóxicas, o que evita a exposição dos colaboradores a esses produtos.

Fazenda sustentável

Para o diretor da Fazenda Giori, Fabrício Campos, a classificação de finalista no concurso reconhece esses esforços. “Foram mais de 100 inscritos e várias etapas até chegarmos aqui: inscrição, envio de documentos e declarações sobre sustentabilidade, plano de manejo, organização interna e comprovação de práticas sustentáveis. Aliás, este é o nono ano do prêmio e nossa primeira participação”.

O secretário municipal de Agricultura, José Arcanjo, destaca a importância da conquista para Cachoeiro: “É um reconhecimento em nível nacional. Principalmente, no quesito sustentabilidade, que vai além dos limites da propriedade e serve de incentivo para outras iniciativas no município. A experiência demonstra que é possível alcançar resultados positivos em diversas escalas. Seja em pequenas, médias ou grandes propriedades, e estabelece novos paradigmas no relacionamento com a terra e o meio ambiente”, completa.