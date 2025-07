Fé e devoção: Presidente Kennedy celebra Nossa Senhora das Neves

A Paróquia Nossa Senhora das Neves, em Presidente Kennedy, litoral sul, celebra entre os dias 27 de julho e 15 de agosto de os 275 anos da tradicional festa em honra à padroeira, com o tema “Com Maria, peregrinos de esperança”. A programação religiosa e cultural promete emocionar e reunir milhares de devotos que, ano após ano, expressam sua fé e carinho por Nossa Senhora das Neves.

A programação começa no dia 27 de julho, com o primeiro dia da novena e segue até o dia 4 de agosto com missas diárias em diversas comunidades da paróquia e paróquias vizinhas, celebradas por padres convidados, além de apresentações culturais e shows musicais. Destaque para o show do cantor William Sanfona, no dia 4 de agosto, às 21h.

Leia também: Sabor e música boa vão aquecer a 3ª Noite de Caldos em Vargem Alta

No dia 31 de julho, um dos momentos mais esperados da festa: a Carreata e Motociata em louvor à padroeira, com concentração às 18h30 na Rua Oreste Baense. O pároco, Padre Antônio José de Nazareth, faz um convite especial:

“Queridos irmãos e irmãs, venho convidar você para a Grande Carreata e Motociata. Venha, vamos nos juntar e fazer um grande buzinaço em honra a essa grande padroeira da nossa paróquia.”

O ponto alto das comemorações será no dia 5 de agosto, Dia de Nossa Senhora das Neves, com uma intensa programação espiritual. Às 6h e 8h, missas serão celebradas no Santuário, seguidas pela grande procissão com a imagem da padroeira às 9h30. A missa solene das 10h será presidida por Dom Luiz Fernando Lisboa, CP, bispo diocesano, e concelebrada por diversos padres e diáconos da Diocese. À tarde, mais uma missa será celebrada às 17h, encerrando o dia com profunda emoção e gratidão.

Nossa Senhora das Neves

A festa continua com celebrações no dia 10 de agosto, voltadas aos diáconos e guardiões do sagrado, e se encerra em 15 de agosto, com missa presidida por Pe. Antônio e participação de padres convidados.

Toda a comunidade se mobiliza para acolher bem os fiéis. “Nossa expectativa é nos organizarmos da melhor forma possível para atender com carinho os devotos, que são muitos, milhares que passam aqui no dia 5”, ressaltou a organização.

Com fé, tradição e alegria, a Festa de Nossa Senhora das Neves segue sendo um dos maiores eventos religiosos da região, fortalecendo a espiritualidade do povo de Deus em Presidente Kennedy e em toda a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

Programação

27/07 Domingo – 1° Dia da Novena

19h – Missa na comunidade Nossa Senhora da Penha (Matriz). Presidida pelo Pe. Antoniel de Almeida Peçanha.

28/07 Segunda-feira – 2° Dia da Novena

19h – Missa na comunidade Santa Teresinha do Menino Jesus – Serrote, presidida pelo Frei Cleber Abel dos Santos (Paróquia Nossa Senhora do Amparo).

29/07 Terça-feira – 3° Dia da Novena

19h – Missa na comunidade São José Esposo de Maria – Serude, presidida pelo Pe. Enildo Genésio de Souza (Paróquia São João Batista).

30/07 Quarta-feira – 4° Dia da Novena

19h – Missa na comunidade Nossa Senhora das Graças – Cabral, presidida pelo Pe. Pedro Felix Bassini (Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição).

Missas no Santuário Nossa Senhora das Neves

31/07 Quinta-feira – 5° Dia da Novena

18h30 – Carreata e Motociata saindo da comunidade Nossa Senhora da Penha (Matriz), com peregrinação da imagem de Nossa Senhora das Neves até o Santuário.

19h – Missa presidida pelo Frei Antônio Rabanal Bueno (Paróquia Nossa Senhora da Penha).

1°/08 Sexta-feira – 6° Dia da Novena

19h – Missa presidida pelo Pe. Antônio Valdeira Duarte de Queiróz (Paróquia São José).

2/08 Sábado – 7° Dia da Novena

8h – Missa presidida pelo Pe. Antônio José Nazareth (Paróquia Nossa Senhora das Neves).

8h – Missa presidida pelo Pe. Felix Tarquino Costa Lopes (Paróquia Santo Antônio de Pádua).

12h – Missa presidida pelo Pe. Antônio José Nazareth (Paróquia Nossa Senhora das Neves).

17h – Missa presidida pelo Pe. Cristian Vieira Batista, concelebarda pelo padre Antônio Tatagiba (Paróquia São Pedro Apóstolo).

19h – Missa presidida pelo Pe. José Carlos Ferreira da Silva (Paróquia Nosso Senhor dos Passos).

21h – Show com Patrick Loungue e Banda.

3/08 Domingo – 8° Dia da Novena

8h – Missa presidida pelo Pe. Aécio Honorato da Silva (Paróquia Santíssimo Sacramento da Eucaristia).

10h – Missa presidida pelo Pe. Sebastião Lopes Silva (Reitor do Seminário Propedêutico Bom Pastor).

12h – Moda de Viola com Zé da Silva e Lindomar.

13h – Missa presidida pelo Pe. Gracione Augusto Alves (Paróquia São José).

15h – Sorteio Beneficente de 03 motos 0km, em prol do Santuário Nossa Senhora das Neves.

19h – Missa presidida pelo Pe. Antônio José Nazareth (Paróquia Nossa Senhora das Neves).

21h – Show com Amanda Alves.

4/08 Segunda-feira – 9° Dia da Novena

15h – Missa presidida pelo Pe. Antônio José Nazareth (Paróquia Nossa Senhora das Neves).

19h – Missa Presidida pelo Pe. José Carlos Brasil (Paróquia São Geraldo Magela).

21h – Show Católico Nacional com Wiliam Sanfona.

5/08 Terça-feira – Dia de Nossa Senhora das Neves

6h – Missa presidida pelo Pe. Antônio José Nazareth (Paróquia Nossa Senhora das Neves).

8h – Missa presidida pelo Frei Luiz Fernando Turque Duarte (Paróquia Nossa Senhora do Amparo).

9h30 – Procissão com a imagem de Nossa Senhora das Neves.

10h – Missa Solene de Nossa Senhora das Neves, presidida pelo Bispo Dom Luiz Fernando Lisboa CP, concelebrada por vários presbíteros e diáconos.

15h – Missa presidida pelo Pe. Joaquim Canzian Filho (Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição).

17h – Missa presidida pelo Pe. Bruno Ferreira Firmino (Paróquia Imaculado Coração de Maria).