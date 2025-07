Sabor e música boa vão aquecer a 3ª Noite de Caldos em Vargem Alta

Os ingressos para Noite de Caldos nas Montanhas estão à venda por R$ 50,00. Em Vargem Alta, o ponto de venda é a Farmácia do Alan. Em Cachoeiro de Itapemirim, os ingressos podem ser encontrados na Reserva do Gerente.

Já a dupla Tonny e Daiany promete animar o público com grandes sucessos da música brasileira. Confira o recado!

O cantor Arthur Stephanato sobe ao palco trazendo sucessos que vão do sertanejo ao pop nacional. Confira o recado!

Para completar a programação, duas atrações musicais vão embalar o evento com muito talento e repertório diversificado.

Para essa edição, o público poderá desfrutar de uma seleção especial de caldos, preparados com ingredientes frescos e receitas tradicionais, pensadas para aquecer o corpo e agradar todos os paladares. Tudo isso em meio ao charme das montanhas, em um ambiente rústico e acolhedor, ideal para aproveitar a noite de inverno com amigos e familiares.

Que tal curtir o frio nas montanhas saboreando caldos variados e com boa música? Neste sábado (26), será realizado em Vargem Alta a 3ª Noite de Caldos nas Montanhas da Loja Maçônica Luz nas Montanhas. O evento acontece a partir das 18h, no Sítio Querência.

