Feijoada Solidária arrecada fundos para Lar de Idosos em Cachoeiro

A comunidade cachoeirense se prepara para um evento que une sabor e solidariedade: a IV Feijoada Solidária em prol do Lar de Idosos Adelson Rebello Moreira. Com data marcada para o próximo dia 3 de agosto, a iniciativa visa arrecadar fundos para a manutenção e melhoria das instalações que abrigam os idosos da cidade. O tradicional evento, que já se consolidou no calendário de ações sociais do município, oferece uma porção generosa de feijoada para duas pessoas por R$ 110,00. Uma oportunidade para desfrutar de uma refeição clássica brasileira enquanto contribui para uma causa nobre.

A retirada dos kits de feijoada acontecerá em sistema de drive-thru, na Igreja Matriz Velha, localizada na Rua Padre Melo, 39, das 11h às 13h. A modalidade de retirada busca oferecer maior comodidade e agilidade aos participantes. Para garantir sua porção e apoiar o Lar de Idosos Adelson Rebello Moreira, os interessados podem adquirir os ingressos em diversos pontos de venda: diretamente no Lar de Idosos Adelson Rebello Moreira, na PROAENF, na OPÇÃO NETIMOVEIS e na PADARIA PÃO E PÃO.

Além da venda presencial, a organização também disponibiliza a opção de doação via Pix, utilizando o e-mail [email protected] – PRÓ-VITAE. Para validação da contribuição, é essencial que o comprovante seja enviado para o número (28) 99940-4787.

Para mais informações sobre a feijoada ou como contribuir, os contatos são (28) 99940-4787 e (28) 3522-1997.

A IV Feijoada Solidária é mais do que um almoço; é um gesto de carinho e apoio aos idosos do Lar Adelson Rebello Moreira, que dependem da generosidade da comunidade para ter uma vida digna e com qualidade. Participe e saboreie a solidariedade!