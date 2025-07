Feira dos Municípios: estande da Serra atrai cerca de 17 mil visitas

O estande da Serra deu show na Feira dos Municípios 2025, atraindo quase 17 mil visitantes nos quatro dias de evento. O município apostou em inovação, tecnologia, games, jogos de que envolveram realidade virtual, além da viagem no trem bala pelos principais pontos turísticos, livros de ilustrações e até mascote. As atrações contaram ainda com apresentações culturais com a participação de banda de música e bandas de congo.

“Estamos muito felizes pelo sucesso do nosso estande na Feira. Nossas atrações atraíram um número expressivo de visitantes, demonstrando o quanto é elevado o potencial cultural e turístico do nosso município. Essa conquista é resultado do esforço coletivo e do compromisso de todos em promover o melhor para a Serra”, destaca o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Anderson Madeira.

A Feira dos Municípios 2025 aconteceu entre os dias 03 a 06 de julho, no Pavilhão de Carapina, celebrando a diversidade cultural, reunindo os 78 municipios capixabas com muita gastronomia, shows, tradição e diversão.