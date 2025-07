Feira InovaES: Espírito Santo sediará Encontro Nacional de Startups

Nos dias 29 e 30 de julho, Vitória vai sediar a Feira InovaES – Encontro Nacional de Startups, evento com dois dias de programação gratuita, mais de 150 startups, experiências tecnológicas, palestras, desafios e shows para celebrar ideias, conexões e o futuro da inovação capixaba.

O grande destaque da edição será a presença do cientista Silvio Meira, um dos maiores nomes da tecnologia no Brasil e referência internacional em transformação digital. Um dos fundadores do Porto Digital (PE), professor, escritor e influenciador do ecossistema de inovação, Meira sobe ao palco da InovaES na quarta-feira (30), às 14h.

“Ter Silvio Meira no Espírito Santo é um marco. Ele representa o pensamento estratégico, criativo e disruptivo que queremos ver florescer por aqui. Sua presença reforça a maturidade que nosso ecossistema vem conquistando, e mostra que o Estado está definitivamente no radar da inovação brasileira e global”, destaca o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Feira InovaES

Com uma programação diversa e inspiradora, a Feira InovaES espera receber cerca de 10 mil pessoas no Clube Álvares Cabral, em Vitória. O evento vai reunir startups de todo o País — incluindo 30 de fora do Estado — e nomes como Gilberto Sudré, Evandro Milet, Cíntia Giacomello, Chico Rapichan, Pablo Lira, além de apresentações dos principais hubs e ecossistemas do Espírito Santo.

Além de muita tecnologia e inovação, a InovaES também vai contar com uma programação musical incluindo shows gratuitos da banda Casaca, Fred do Macucos e Bob do Rastaclone, grandes nomes da música capixaba, e o encerramento ficará por conta de Tato, vocalista da banda Falamansa, em participação especial com o grupo Forró Raiz. trazendo todo o carisma e energia do forró para celebrar as conexões criadas durante o evento.

A feira é realizada com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), dentro do programa InovaPop, que tem como missão descentralizar e democratizar o acesso à inovação em todas as regiões capixabas.

Sílvio Meira

Silvio Meira é um dos fundadores e cientista-chefe da TDS Company e um dos fundadores do Porto Digital, no Recife (PE), onde preside o Conselho de Administração. Autor de mais de 300 artigos científicos e mais de 1.000 textos sobre tecnologias da informação e seu impacto. Em 2011 foi escolhido por O Globo como personalidade do ano da economia brasileira. Em 2013, a Revista Galileu o escolheu um dos 100 brasileiros mais influentes na web. Em 2021, recebeu o prêmio Newton Faller da Sociedade Brasileira de Computação. É acadêmico honorário da Academia Pernambucana de Ciências desde 2021. Em 2023, foi eleito Eminente Engenheiro pelo Instituto de Engenharia, no 60º ano do prêmio.

Serviço

Feira InovaES – Encontro Nacional de Startups

Local: Ilha Buffet – Clube Álvares Cabral – Vitória/ES

Dias: 29 e 30 de julho

Horário: das 9h às 19h

Realização: HCL Produções

Informações: (27) 99992-0784 | @inovaespiritosanto

Apoio: Governo do Estado do Espírito Santo, Secti, Sebrae, Aderes, FindesLab e Techvitória

Entrada gratuita | Classificação livre

Inscrições no link: https://abre.ai/megaencontrostartups

Confira a programação da Feira InovaES

29/07 – terça-feira

9h – Abertura do evento com a Banda Casaca

10h – Abertura oficial com autoridades

10h30 – Palestra com Bruno Lamas, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, inovação e Educação Profissional do ES, com tema “O conhecimento ao alcance de todos”

11h10 – Palestra com Gilberto Sudré, colunista de tecnologia TV Gazeta/Rádio CBN, com tema “Desafio das Startups com IA”

12h – Intervalo com show de Bob Rastaclone

13h – Aula Show de Gastronomia com CEET Vasco Coutinho

13h40 – Apresentação do Ecossistema de Inovação de Colatina

14h – Palestra com Dr. Everlan, da Ufes

14h40 – Apresentação ES + Inteligente

15h – Palestra com Cintia Paese Giacomello, de Porto Alegre-RS

15h40 – Apresentação do Hub de Inovação Distrito 28, com Lucas Poubel Timm do Carmo, Ifes de Cachoeiro de Itapemirim

16h – Palestra com Jackson Galvani, colunista de Inovação do Jornal Folha Vitória

16h40 – Apresentação do Hub de Inovação FindesLab

17h – Palestra com Evandro Milet, colunista de Inovação do Jornal ES360

17h40 – Apresentação da Associação Brasileira dos Mentores de Negócios e MIT – Massachusetts Institute of Technology (ABMEN-ES)

18h – Palestra ArcelorMittal Tubarão

19h – Encerramento

30/07 – quarta-feira