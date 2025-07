Festival em Marataízes leva oficinas e batalhas de rap gratuitas

Neste sábado (19) e domingo (20), Marataízes será palco do MarataRap Festival Formativo. O projeto gratuito une formação técnica, cultura urbana e vivência musical com foco nos MCs de batalha, rappers e artistas independentes.

A iniciativa é uma realização do MarataRap, em parceria com a Casa Roxa Cultural, com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio da Secretaria da Cultura (Secult).

O festival

O festival oferece palestras, oficinas práticas, rodas de conversa, shows musicais e duas batalhas oficiais, com premiações em dinheiro e a produção de uma música e videoclipe profissional para o(a) vencedor(a).

A proposta é ampliar o acesso ao conhecimento técnico e à profissionalização de jovens artistas periféricos. Além de trazer dois shows da cena hip-hop local, com BRUNN e OPULENCE INI.

O evento tem como proponente o artista Hiago Paz Marvila, criador do MarataRap e mestre de cerimônias de batalhas, e coordenação cultural de Guilherme Nascimento, produtor da Casa Roxa e idealizador da proposta pedagógica formativa.

“O rap, as batalhas, o movimento de cultura urbana no interior do Espírito Santo ainda enfrentam muitos desafios. Manter uma roda de rima toda semana é um ato de resistência. O MarataRap tem aniversários anuais, batalhas especiais, o MarataCast – nosso podcast – e agora esse festival que vem pra somar com mais uma edição potente, levar oportunidade e visibilidade pra nossa quebrada”, afirma Hiago Paz.

MCs

Muitos MCs têm talento nato para rimar, compor e performar, mas não têm acesso ao conhecimento técnico necessário para transformar isso em carreira.

Alguns dominam as batalhas, mas não sabem como produzir uma música. Outros já gravaram faixas, mas nunca tiveram orientação sobre como criar um videoclipe.

Além disso, muitos artistas não sabem o que é um rider técnico, como captar recursos, se posicionar no palco ou utilizar a psicomotricidade e a cultura corporal do movimento em suas apresentações.

“Os movimentos de cultura comunitária como o MarataRap foram criados e se mantêm vivos antes mesmo da chegada dos editais ao território. Captar recursos públicos é transformar tantos impostos pagos em arte, em futuro, em dignidade para a favela. Por isso, a Casa Roxa apoia e executa o festival formativo na sede, levando conhecimento a quem mais precisa: artistas da periferia que estão prontos para impulsionar suas carreiras”, destaca Guilherme Nascimento.

O MarataRap Festival Formativo vem para preencher essa lacuna, oferecendo ferramentas e vivências que profissionalizam e impulsionam carreiras.

A batalha oficial de abertura promove circulação de recursos dentro da comunidade: cada MC selecionado recebe R$ 100 de ajuda de custo, além de R$ 50 por fase vencida, somando ao prêmio final a gravação de uma música e um videoclipe.

Já a batalha de encerramento é uma classificatória para a final estadual do Origraffes, maior batalha do Espírito Santo.

Programação completa

SÁBADO – 19 de julho de 2025

Tema: Promoção e Carreira Artística

7h – Batalha Quebrando a Banca

Abertura oficial do festival com batalhas de MCs. Cada participante selecionado recebe R$ 100 para batalhar, R$ 50 por fase vencida, e o vencedor leva um PIX recheado, além da produção de uma música e videoclipe profissional.

Mediador: Hiago Paz Marvila

8h – Acolhimento e Apresentação

Recepção dos participantes e introdução ao projeto e sua proposta formativa.

Mediadores: Guilherme Nascimento e Hiago Paz

8h30 – Palestra: Empreendedorismo na Arte Periférica

Reflexões sobre trajetórias, criatividade e sustentabilidade no mercado.

Mediador: Hiago Paz Marvila

9h30 – Palestra: Ocupando Espaços com Visibilidade

Estrategicamente ocupar territórios culturais com presença, representação e narrativas próprias.

Mediador: Guilherme Nascimento

10h30 – Oficina: Gestão de Marca para Artistas

Como criar uma identidade artística, visual e digital que dialoga com seu público.

Mediador: Guilherme Nascimento

11h30 – Oficina: Escrevendo um Projeto Cultural

Etapas fundamentais para elaborar propostas culturais e buscar editais.

Mediador: Guilherme Nascimento

12h30 – Intervalo para Almoço

14h30 – Roda de Conversa: Eventos e Shows Independentes

Experiências de produção, circulação e estrutura de shows autônomos.

Mediador: Hiago Paz Marvila

15h30 – Roda de Conversa: Economia Criativa e Mercado Musical

Reflexões sobre finanças, produto cultural e oportunidades.

Mediador: José Roberto C. S. Junior (JR)

16h30 – Oficina Prática: Construção de Rider Técnico

Montagem de estruturas de palco, som e iluminação.

Mediador: Guilherme Nascimento

17h30 – Oficina Prática: Presença de Palco: Corpo e Oralidade

Domínio de cena, expressão corporal e oratória para shows e performances.

Mediadores: Rodolpho Waeyne e JP Pires

20h – Apresentações Musicais

BRUNN e OPULENCE INI – Artistas convidados se apresentam celebrando a cena local e regional.

Curadoria: Equipe MarataRap e Casa Roxa

DOMINGO – 20 de julho de 2025

Tema: Produção Musical e Audiovisual

8h – Palestra: RAP como Movimento Social

Rap como ferramenta de transformação, comunicação e revolução popular.

Mediador: Hiago Paz Marvila

9h – Palestra: O Clipe como Produto Artístico

Importância do audiovisual na carreira de artistas independentes.

Mediador: Guilherme Nascimento

10h – Oficina: Criando Letras e Flows

Práticas de escrita, métrica, rimas e criatividade no rap.

Mediadores: Rodolpho Waeyne e JP Pires

11h – Oficina: Práticas com Câmeras

Introdução ao uso de câmeras para clipes e produções musicais.

Mediadora: Raíssa Lara P. A. dos Santos

12h – Intervalo para Almoço

14h – Roda de Conversa: Criação Musical

Reflexões e trocas sobre o processo criativo em grupo.

Mediadores: Rodolpho Waeyne e JP Pires

15h – Roda de Conversa: Produção Musical Independente

Equipamentos, softwares e realidade da música independente.

Mediadores: Rodolpho Waeyne, JP Pires e suporte de Yuri Simões (DJ Dy Balla)

16h – Oficina Prática: Construção Musical Coletiva

Criação de uma música em grupo, do beat à letra.

Mediadores: Rodolpho Waeyne, JP Pires e Yuri Simões

17h30 – Oficina Prática: Fazendo um Clipe

Vivência de gravação de clipe e produção audiovisual.

Mediadora: Raíssa Lara P. A. dos Santos

20h – Batalha MarataRap – Classificatória Origraffes 2025

Encerramento com a batalha que classifica o(a) vencedor(a) para a grande final do Origraffes 2025, além de premiação em dinheiro (R$ 200).

Mediador: Hiago Paz Marvila

Serviço

MarataRap Festival Formativo

Dias: 19 e 20 de julho de 2025

Local: Casa Roxa Cultural, Marataízes/ES

Entrada: Gratuita