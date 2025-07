Formemus oferece vagas a jovens do interior e periferia do ES

No universo da música, uma chance pode mudar todo o futuro de um artista. No Espírito Santo, essa oportunidade existe em forma de projeto para dar um empurrão na carreira musical de quem quer viver da arte dos sons.

O Formemus 2025, um dos maiores festivais e encontros de mercado da música do Brasil, está com chamada aberta para o projeto Conexão Periferia & Interior, que busca jovens protagonistas em suas comunidades para uma experiência completa de imersão, aprendizado e conexão com profissionais de todo o país.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 28 de julho de 2025, no site oficial do evento: www.formemus.com.br.

O chamamento é voltado para jovens entre 16 e 29 anos, moradores da periferia da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo, que tenham relação com a música — seja como músicos, estudantes, produtores ou técnicos — e que desejam dar os primeiros passos rumo à profissionalização de suas carreiras.

Participar de eventos de mercado é fundamental para quem deseja transformar talento em carreira. Para artistas de territórios periféricos, que enfrentam frequentemente barreiras de acesso, esse tipo de vivência representa um salto estratégico: é onde se aprende sobre os bastidores da indústria, se constrói uma rede de relacionamentos, se apresenta trabalho e se acessam oportunidades concretas de circulação e profissionalização.

“O Formemus entende que garantir esse acesso é um passo essencial para ampliar a diversidade e o dinamismo do setor musical brasileiro. Mais que uma participação, trata-se de uma porta de entrada para redes de contatos no mercado da música, oportunidades e fortalecimento de trajetórias periféricas, alinhando-se ao compromisso do Formemus com a diversidade, a equidade e o protagonismo juvenil nas transformações do mercado da música”, destaca Daniel Morelo, organizador do Formemus.

Evento pagará bolsa

Entre os dias 27 e 30 de agosto, os selecionados terão acesso gratuito a todas as atividades do Formemus, que será realizado no Teatro da Ufes, em Vitória. Além do conteúdo formativo e das oportunidades de networking com grandes players da indústria musical nacional, os jovens também contarão com apoio financeiro: transporte, alimentação, hospedagem (para quem vem do interior) e uma bolsa de R$ 300 pela participação integral.

A seleção será feita pela curadoria do evento com base em critérios como localização, faixa etária, classe social, histórico pessoal e motivações apresentadas no formulário. A proposta é ampliar a diversidade de vozes e olhares dentro do evento, promovendo a democratização do acesso ao mercado da música, sem qualquer tipo de discriminação de gênero.

“Acreditamos no potencial transformador da arte e da cultura, e queremos que jovens talentos do Espírito Santo tenham a chance de se enxergar nesse mercado, ocupar espaços e ampliar seus horizontes”, reforça Daniel Morelo.

Formemus

O Formemus é um projeto consolidado de formação para o mercado da música, com ações de difusão, que reúne diversos agentes da cadeia produtiva para 4 dias de shows, encontros, rodadas de negócios, painéis, workshops e atividades de formação.

Com Patrocínio Master da Petrobras, o Formemus é realizado pela MM Projetos Culturais e Ministério da Cultura, via Lei Rouanet. O evento acontece no Campus da Universidade Federal do Espírito Santo e o Teatro Universitário.

Chamamento Conexão Periferia & Interior – Formemus 2025

Inscrições: até 28 de julho de 2025

Evento: 27 a 30 de agosto, no Teatro da Ufes, em Vitória

Público-alvo: jovens de 16 a 29 anos, moradores da periferia da Grande Vitória e do interior do ES

Inscrições e regulamento: www.formemus.com.br

Informações: [email protected] | (27) 3376-1674 | WhatsApp: (27) 99930-1103

