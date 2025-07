Fórum Capixaba de Segurança Pública debate soluções contra o crime

O Partido Progressistas e a Fundação Francisco Dornelles realizarão, nesta sexta-feira (11), o Fórum Capixaba de Segurança Pública. O evento acontece, das 8 às 12h30, no Centro de Convenções de Vitória.

A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link https://shre.ink/Forum-Capixaba-de-Seguranca-Publica.

O fórum reunirá autoridades dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público para discutir ideias, estratégias e projetos para enfrentar a violência e a criminalidade no Espírito Santo e no Brasil.

A programação do evento inclui palestra com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite; painel, com a participação do presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, Paulo Bilynskyj, o deputado federal Delegado Bruno Lima, o desembargador Willian Silva e o promotor de Justiça Pedro Ivo de Sousa; além da presença do governador Renato Casagrande, que fará o encerramento e vai apresentar os resultados no combate ao crime no Espírito Santo.

O presidente do Progressistas no Espírito Santo, deputado federal Da Vitória, destaca que a ideia de promover o debate surgiu diante da preocupação da população com o tema, como mostram as recentes pesquisas de opinião.

“O Progressistas, em nível nacional, sob a liderança do presidente Ciro Nogueira e do presidente da Fundação Francisco Dornelles, deputado Covatti Filho, tem liderado essa discussão para apresentar um amplo projeto para o Brasil. Neste cenário, o nosso partido no Estado quer contribuir e apresentar as ideias dos capixabas e dos nossos representantes nacionais no que diz respeito à segurança pública”.