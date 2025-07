Fórum de Turismo do ES volta com foco em diálogo e planejamento

Na quinta-feira (3), a Secretaria do Turismo (Setur), realizou a primeira edição do Fórum dos Secretários Municipais de Turismo do Espírito Santo (Fostur). O encontro aconteceu durante a Feira dos Municípios, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

A retomada do evento reuniu secretários e secretárias de turismo dos municípios capixabas, além de representantes do Conselho Estadual de Turismo (CONTURES), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Espírito Santo (Senac-ES), das Instâncias de Governanças das regiões turísticas do Estado e outras organizações ligadas ao setor turístico.

Durante o encontro, foram apresentados os principais investimentos em infraestrutura, capacitação e eixos estratégicos para promoção do turismo capixaba, além do anúncio da próxima edição do Fórum dos Secretários Municipais de Turismo, que será no dia 23 de outubro, às 15 horas, na sede da Setur, em Vitória.

De acordo com o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, a retomada do Fostur marca um novo ciclo de diálogo entre os municípios e o Governo do Estado.

“Mais do que uma reunião técnica, esta primeira edição do Fórum simboliza a retomada de um espaço essencial de escuta, planejamento e construção coletiva com os municípios. É o momento de apresentar estratégias, debater os desafios atuais e alinhar investimentos e oportunidades que possam fortalecer ainda mais o turismo em todas as regiões do nosso Estado”, destacou.

Durante o encontro, além do secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, também participaram a subsecretária de Estado de Estudos, Negócios, Planejamento e Infraestrutura Turística, Lorena Vasques, e a subsecretária de Estado de Gestão e Marketing Turístico, Flávia Leite.

Fórum dos Secretários Municipais de Turismo do Espírito Santo (Fostur)

O Fórum dos Secretários Municipais de Turismo do Espírito Santo (Fostur), é um evento promovido pela Setur com objetivo do reunir os secretários de turismo dos municípios capixabas para discutir e planejar ações que visem ao desenvolvimento do turismo no Estado.

O Fórum faz parte do Plano Estratégico do Turismo, que inclui o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turismo do ES 2025 e a Rota Estratégica para o Futuro do Espírito Santo – Turismo 2035, documentos que norteiam as ações e projetos da Setur.