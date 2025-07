Governador do Estado autoriza investimentos em Alfredo Chaves

Além da 50ª Festa da Banana e do Leite, que vem acontecendo, o município de Alfredo Chaves recebeu a visita do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), neste domingo (27), para a autorização de importantes investimentos na saúde, turismo e educação.

O prefeito Hugo Luiz e o vice, Cleber Bianchi, receberam a comitiva do governador para a solenidade que teve objetivo de assinar a ordem de serviço para a pavimentação da estrada de acesso à rampa de voo livre de Cachoeira Alta; autorizar a celebração de um convênio entre o município e o Estado para a construção do novo Pronto Atendimento Municipal e formalizar o repasse de R$ 3 milhões para a Educação do município, por meio do Funpaes.

Para o prefeito, o momento foi de gratidão. “Hoje é dia de agradecer ao governo do Estado por reconhecer e autorizar esses importantes investimentos em Alfredo Chaves. Estamos trabalhando com empenho e parcerias para o desenvolvimento de Alfredo Chaves”, disse.

Na ocasião, participaram o vice-governador Ricardo Ferraço, vice-prefeito de Alfredo Chaves, Cleber Bianchi, secretários estaduais, municipais, vereadores, deputados e outras lideranças do município e região.

Novo Pronto Atendimento

O município e o Estado irão formalizar a celebração do convênio que vai destinar ao município R$ 12 milhões para a construção do PA, na área onde funcionou o antigo Hospital Sant’Anna. O recurso inclui também a compra de mobiliários. Após a celebração do convênio, o município irá licitar uma empresa para executar a obra.

Rampa de Voo Livre de Cachoeira Alta

O Estado autorizou o início das obras de pavimentação em PVS na estrada que dá acesso à rampa de voo livre de Cachoeira Alta. O trajeto é de 3,7 km, com investimento de cerca de R$ 5,5 milhões. A obra é uma solicitação antiga da comunidade e dos praticantes do esporte. A rampa de Cachoeira Alta recebe inúmeros pilotos nacionais e internacionais.

Investimento para a Educação

Durante a solenidade o governador autorizou também o repasse de cerca de R$ 3 milhões para o município investir na Educação, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes).