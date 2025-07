Governo do ES divulga resultado final de concurso da Educação

O Governo do Estado, por meio das Secretarias de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e da Educação (Sedu), divulgou, na quarta-feira (30), o resultado final do concurso público para o provimento de 1.290 vagas nos cargos de Agente de Suporte Educacional, Professor MaPP (Pedagogo) e Professor MaPB (Ensino Fundamental e Médio).

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado em 13 de dezembro de 2024, nos Editais Seger/Sedu nº 01/2024 e nº 02/2024, foram reservados, respectivamente, 10%, 20% e 5% das vagas destinadas a cada cargo ou disciplina para candidatos com deficiência, negros e indígenas que, de forma facultativa, tenham se autodeclarado como tal no momento da inscrição, conforme previsto nas Leis Estaduais nº 12.009/2023 e nº 12.010/2023.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que a divulgação do resultado final marca um momento de grande expectativa para os aprovados.

“Sabemos que este é um momento de grande expectativa para os candidatos que foram aprovados. Eles aguardam ansiosamente a convocação para iniciar suas atividades e contribuir para o fortalecimento da Educação no Espírito Santo. Estamos trabalhando para que esse processo ocorra da forma mais célere possível”, frisou Vitor de Angelo.