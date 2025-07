Governo do ES faz parceria com Nestlé para cursos do Formação Avançada

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), firmou parceria com a Nestlé Brasil, por meio da Fundação Nestlé, para fortalecer o Programa Formação Avançada. A solenidade ocorreu, na última quarta-feira (16), no auditório da Fábrica da Garoto, reunindo autoridades e representantes da marca.

A iniciativa, que já oferece milhares de cursos gratuitos e de qualidade por meio da plataforma Coursera, ganha agora três novas trilhas de capacitação: Iniciativa para os Jovens Nestlé, Empreendedorismo para Mulheres e Capacitação Fábrica Garoto, esta última, indicada aos colaboradores da fábrica com sede em Vila Velha.

As trilhas são voltadas ao desenvolvimento de habilidades técnicas e socioemocionais, com foco em temas como bem-estar, diversidade, comunicação, pensamento crítico, lógica e fundamentos do mundo digital. A trilha voltada à Fábrica Garoto, em Vila Velha, também está aberta à população e inclui cursos, como alfabetização midiática, Excel para negócios, módulos de Inglês, planejamento de projetos, entre outros.

Os cursos são oferecidos por instituições de excelência, como USP, Unicamp, Yale, Universidade de Washington, Google, Meta e FIA Business School. Todos os conteúdos trazem áudio no idioma original e legendas em português. Ao final de cada curso, os participantes recebem certificação internacional, gratuitamente.

Parceria com a Nestlé

“A Nestlé tem um forte compromisso com o Espírito Santo e a parceria vem para reafirmar a responsabilidade da empresa com a capacitação profissional. As coleções oferecidas ampliam não apenas a oferta de conteúdos do Programa de Formação Avançada, mas são capazes de potencializar a empregabilidade e o desenvolvimento das competências para o empreender de jovens e mulheres”, disse o vice-presidente da Legal & Public Affairs na Nestlé Brasil e Presidente do Conselho da Fundação Nestlé, Gustavo Bastos.

Recentemente, a empresa anunciou um novo ciclo de investimentos de R$ 7 bilhões no Brasil até 2028, com destaque para a ampliação da fábrica de Vila Velha, com novas linhas de chocolates, bombons e chocobiscuits.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, destacou a atuação estratégica do programa como modelo de inovação na gestão pública, que tem como foco promover parcerias com o setor produtivo que resultem em impactos reais na vida das pessoas do Espírito Santo, preparando-as para os desafios do presente e as demandas do futuro do trabalho.

“Essa parceria com a Nestlé é um exemplo do que acreditamos no Governo do Estado: que educação muda vidas e que ninguém constrói o futuro sozinho. Quando uma empresa do porte da Nestlé, com uma história tão forte no Espírito Santo, se junta a nós para abrir portas de conhecimento para jovens, mulheres e trabalhadores, ela está indo além do seu papel econômico — está ajudando a transformar realidades. Deixamos nosso convite para que mais empresas apoiem o Formação Avançada. Juntos, podemos oferecer oportunidades reais, concretas e gratuitas para quem mais precisa”, destacou Bruno Lamas.

As inscrições para as trilhas já estão disponíveis no link https://formacaoavancada.universidades.es.gov.br/. Não há data de encerramento, pois as vagas são rotativas e preenchidas semanalmente, conforme os cursos são concluídos. Atualmente, são disponibilizadas 3.200 licenças para os cursos.

Seja parceiro do Formação Avançada

O Programa Formação Avançada disponibiliza mais de 8.500 cursos on-line e gratuitos em áreas estratégicas como tecnologia, gestão, educação, saúde, comunicação, entre outras. Com flexibilidade, suporte técnico e certificação internacional, o programa está transformando a forma como os profissionais capixabas se qualificam para um mundo em constante transformação.

Para conhecer o programa ou tornar sua empresa uma instituição apoiadora, acesse AQUI.