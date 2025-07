Guarapari: Secretaria de Saúde alerta para golpe aplicado por WhatsApp

Denúncias podem ser feitas diretamente nas unidades de saúde ou na Ouvidoria Municipal através do telefone: 3261-3058

A Prefeitura de Guarapari solicita o apoio da população para divulgar este alerta e reforça o compromisso com a segurança e o bem-estar dos cidadãos.

A Secretaria informa que nenhum agente de saúde está autorizado a solicitar esse tipo de informação por meio de mensagens ou ligações. Toda e qualquer coleta de dados é feita exclusivamente nas unidades de saúde ou, quando realizada em domicílio, por agentes identificados com crachá, uniforme e que já são conhecidos das famílias atendidas.

A Prefeitura de Guarapari , por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta a população sobre um golpe que está sendo aplicado via WhatsApp. Golpistas estão se passando por agentes de saúde e solicitando dados pessoais como número do Cartão SUS, CPF e outras informações sigilosas.

