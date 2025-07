Guarapari: Secretaria Itinerante leva serviços públicos ao interior

Dando continuidade ao projeto Secretaria Itinerante: Prefeitura mais perto das comunidades, a Prefeitura de Guarapari realizou, na última semana, a 3ª edição da ação intersetorial, dessa vez na comunidade de Baía Nova. A iniciativa levou atendimentos técnicos, orientações e serviços públicos diretamente à população rural, fortalecendo o vínculo entre o poder público e os moradores do campo.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura (Semag), o projeto contou com a participação das secretarias de Saúde, Fazenda (Semfa), Trabalho, Assistência e Cidadania (Semtac), além do apoio de importantes instituições parceiras como Incaper, Sicoob, EDP, Sindicato Rural e Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Ao todo, foram realizados mais de 120 atendimentos diretos, contemplando demandas diversas como regularização da produção agropecuária, orientações sobre direitos sociais, vacinação, serviços bancários e apoio técnico. Entre os serviços prestados, destacam-se: mais de 20 atendimentos da Semag a produtores rurais; 60 vacinas aplicadas pela equipe de Saúde; 15 atendimentos realizados pela Secretaria da Fazenda; 10 orientações sociais pela Semtac; 12 atendimentos técnicos pelo Incaper; além dos serviços prestados por EDP, Sicoob e sindicatos rurais.

De acordo com o assessor especial da Semag, Fernando Abud, esse contato direto com os produtores e moradores do interior é essencial para que as políticas públicas cheguem com mais eficiência. Segundo ele, a presença da gestão nas comunidades possibilita escuta qualificada, orientação técnica e ações práticas, alinhadas à realidade local.

As duas primeiras edições do projeto ocorreram nas comunidades de Todos os Santos e São Miguel, e a previsão é que novas localidades sejam atendidas nos próximos meses. O prefeito Rodrigo Borges reforçou que o objetivo da ação é construir uma gestão mais próxima de quem mais precisa. Para ele, quando o poder público vai até a população, entende melhor as demandas e consegue agir com mais precisão. A Secretaria Itinerante, segundo o prefeito, é uma forma de valorizar o interior e garantir que os serviços da Prefeitura cheguem onde fazem a diferença.