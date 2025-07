Guarapari sedia Conferência Estadual das Cidades 2025

Guarapari foi escolhida para sediar a Conferência Estadual das Cidades (ConCidades), que será realizada nos dias 29, 30 e 31 de agosto, no Sesc do município. O anúncio foi feito pela Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) durante reunião do Conselho Estadual das Cidades.

O evento vai reunir representantes da sociedade civil, movimentos sociais, setor acadêmico, empresarial e gestores públicos para debater temas fundamentais como desenvolvimento urbano, habitação, saneamento e sustentabilidade. A escolha de Guarapari como sede consolida o município como um importante polo de articulação e discussão sobre políticas públicas no Espírito Santo.

“Guarapari se sente honrada em receber um evento tão relevante para a construção coletiva de soluções urbanas e sociais. Essa será uma oportunidade de fortalecimento do diálogo entre os municípios e de valorização das pautas no cenário estadual”, destacou o prefeito Rodrigo Borges.

A Sedurb também anunciou a prorrogação do prazo para que os municípios realizem suas conferências até o dia 27 de julho. Essas etapas são fundamentais para a construção do debate estadual, pois é nelas que são eleitos os delegados municipais e formuladas as propostas que seguirão para a etapa estadual e, futuramente, nacional. A de Guarapari aconteceu no dia 30 de junho.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, reforçou a importância da participação ativa dos municípios. “As conferências são espaços essenciais para que a população contribua com a construção de políticas públicas mais justas, sustentáveis e integradas. A nova data é uma oportunidade para ampliar o diálogo e fortalecer a atuação conjunta entre governo e sociedade”.