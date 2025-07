Guarda Civil Municipal de Cachoeiro recupera seis veículos roubados

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim tem se destacado cada vez mais pela eficiência e agilidade nas ações de segurança pública. Em um intervalo de apenas seis dias, a corporação recuperou seis veículos roubados na cidade, reafirmando o compromisso da Prefeitura em garantir mais tranquilidade e proteção para a população.

As recuperações contaram com o apoio fundamental do Cerco Inteligente de Segurança, composto por câmeras estrategicamente instaladas em diversos pontos do município. Além disso, o sistema de videomonitoramento e as abordagens de rotina realizadas pelas equipes da GCM foram decisivos para o sucesso das operações.

O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, destacou a importância da integração entre tecnologia e atuação qualificada dos agentes para alcançar esses resultados positivos.

“Esses números refletem o trabalho sério e incansável da nossa Guarda Civil, que tem atuado de forma integrada com o Cerco Inteligente e o sistema de videomonitoramento. A presença ativa e preventiva da GCM nas ruas, aliada ao uso de tecnologia, tem sido fundamental para aumentar a sensação de segurança e combater a criminalidade em Cachoeiro”, afirmou Siqueira.

O prefeito Theodorico Ferraço também elogiou o desempenho da corporação e reafirmou o compromisso da gestão com o fortalecimento da segurança pública no município.

“Temos uma Guarda Civil comprometida e preparada para proteger a nossa cidade. O resultado dessas ações mostra que, quando se investe em tecnologia e valoriza os profissionais da segurança, quem ganha é a população. Continuaremos trabalhando para garantir que Cachoeiro seja cada vez mais uma cidade segura para viver e empreender”, ressaltou Ferraço.

As ações da GCM seguem alinhadas à política municipal de segurança, que busca, por meio de investimentos contínuos em tecnologia, capacitação e estrutura, oferecer uma resposta rápida e eficaz diante de situações de risco e criminalidade.

A Prefeitura de Cachoeiro reforça a importância da colaboração da população e lembra que denúncias podem ser feitas pelo telefone 153 da Guarda Civil Municipal.