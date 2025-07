Guarda Municipal: lei com nova estrutura é sancionada em Cariacica

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, nomeou, durante uma reunião, na manhã desta segunda-feira (7), guardas e agentes de trânsito para os cargos e funções comissionadas da Subsecretaria de Segurança Pública da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SEMSEP).

O encontro reuniu representantes da Secretaria de Segurança para tratar, também, da sanção da Lei nº 6.764/2025, publicada no Diário Oficial do Município. A nova legislação altera e amplia as diretrizes da Lei nº 6.024/2019, que regulamenta a criação, organização e atribuições da Guarda Municipal de Cariacica.

A reunião teve como objetivo alinhar os próximos passos para a reestruturação administrativa e operacional da corporação, fortalecendo o papel da Guarda na segurança urbana e na proteção da população. Essa iniciativa reforça o compromisso da gestão com a segurança pública e com a valorização das instituições que atuam, diariamente, na proteção da cidade.

Durante o encontro, o prefeito destacou a importância da valorização dos agentes da Guarda e a necessidade de uma atuação cada vez mais integrada. “Esta é uma conquista importante para Cariacica. Estamos fortalecendo nossa Guarda com mais estrutura, organização e preparo. A cidade cresce e nossa segurança também precisa evoluir com responsabilidade e estratégia”, afirmou o prefeito Euclério Sampaio.

Ficam instituídas, também, as funções comissionadas do Trânsito – FCT, a serem exercidas, exclusivamente, por servidores efetivos da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, gerando mais segurança viária e fiscalização no município.

A vice-prefeita, Shymenne de Castro, participou da reunião e ressaltou a importância do compromisso dos agentes com a população. “Como servidores públicos, nossa prioridade é valorizar os serviços e garantir que a população tenha acesso a atendimento de qualidade. Vamos trabalhar para fazer o melhor para a nossa cidade, oferecendo serviços eficientes e eficazes que atendam às suas necessidades”, disse ela.

A partir destas leis, os cargos comissionados da Guarda e do Trânsito serão exercidos, exclusivamente, por servidores efetivos. O prefeito também sancionou a lei nº 6.763, que transforma a Secretaria Municipal de Defesa Social (SEMDEFES) em Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SEMSEP). Essa mudança visa ampliar e fortalecer as ações de segurança pública no município.

“Valorização e reconhecimento são fundamentais para nós. Estamos dando poder e obrigação e, agora, vamos cobrar resultados. Queremos que a população reconheça o trabalho árduo que estamos fazendo. Tudo o que fazemos é com foco em apresentar claramente nossos números e resultados para os moradores, mostrando a importância do nosso trabalho e o impacto positivo que temos na vida deles”, falou o secretário da SEMSEP, Cláudio Victor.