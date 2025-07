Guarda Municipal retoma patrulhamento das escolas em Cariacica

A volta às aulas para os estudantes da rede municipal de ensino de Cariacica será nesta quinta-feira (24). Mas, nesta quarta-feira (23), com o retorno dos professores às escolas, a Guarda Municipal de Cariacica já realiza o patrulhamento e monitoramento das unidades de ensino por meio da Patrulha Escolar. O trabalho envolve a presença de agentes de segurança nas escolas e seus arredores, com rondas e ações preventivas para garantir a tranquilidade e segurança da comunidade escolar.

“A Patrulha Escolar é fundamental para garantir um ambiente seguro e acolhedor para nossos alunos e professores. Estamos intensificando a presença da Guarda Municipal nas escolas para prevenir ocorrências e atuar de forma proativa”, afirma o secretário de Segurança e Ordem Pública, Claudio Victor.

Leia também: Filho ateia fogo na própria mãe em Cariacica após discussão

Além da Patrulha Escolar, as escolas contam com sistemas de videomonitoramento e profissionais de portaria que, em conjunto com a equipe pedagógica, controlam a entrada e saída dos estudantes. As unidades também dispõem de um aplicativo com botão do pânico, integrado diretamente à Guarda Municipal, que direciona chamados às forças de segurança competentes em situações de emergência.

Além disso, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) estabeleceu um protocolo de segurança abrangente que inclui, além da disponibilização do botão do pânico, a limitação da circulação de pessoas no ambiente escolar, atendimento por meio de agendamento prévio e a ampliação do videomonitoramento nas escolas.