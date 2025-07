HIFA realiza seminário com destaque no papel da tecnologia na medicina

Com o tema “Tecnologia em prol da saúde”, o Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA), de Cachoeiro de Itapemirim, vai realizar, no dia 5 de agosto, um seminário voltado para médicos e profissionais que atuam em serviços de diagnóstico. O objetivo é promover a troca de conhecimentos e debater sobre os avanços tecnológicos que vêm contribuindo para melhorar a atuação dos profissionais e o cuidado com os pacientes.

Entre os destaques do evento está a palestra com o Dr. Carlos Kiffer, infectologista e professor universitário da UNIFESP. O especialista abordará a importância do uso racional de antibióticos, destacando como decisões clínicas bem fundamentadas podem transformar trajetórias de tratamento e acelerar a recuperação dos pacientes.

Outro momento de destaque será a palestra da Dra. Carmen Oplustil, especialista com experiência em laboratórios clínicos e gestão de processos. Ela abordará como a incorporação de tecnologias pode agregar valor ao diagnóstico, otimizando a rotina e elevando a precisão dos resultados laboratoriais, prática está inserida no Hospital Infantil.

O seminário também contará com uma mesa-redonda com a participação do bioquímico Daniel Barros, dos diretores do Hifa Dr. Daniel Junger, Dra. Jaqueline Mendonça, Dr. Rogério Dardengo, além dos próprios palestrantes Dra. Carmen Oplustil e Dr. Carlos Kiffer. O debate vai aprofundar os temas apresentados e promover a troca de experiências entre os profissionais.

O evento está sendo promovido pelo Núcleo de Ensino e Desenvolvimento (NED) do Hospital, como parte integrada da educação continuada do grupo HIFA. Acontecerá no salão Bom Gosto, em Cachoeiro, e é direcionado a médicos, bioquímicos e farmacêuticos. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas. Os interessados podem entrar em contato através do WhatsApp (28) 999870997 ou pelo e-mail [email protected].