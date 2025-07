Parceria Legal em Piúma abre vagas para empreendedores; saiba mais

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) convidam os empreendedores de Piúma e municípios vizinhos a participarem da próxima edição da Feira Parceria Legal: Empreendedor e Consumidor, que será realizada nos dias 8, 9 e 10 de agosto, no Centro da cidade de Piúma.

O evento oferece espaço gratuito para divulgação e venda de produtos nas áreas de artesanato, agroindústria, agricultura familiar e micro e pequenas empresas do Espírito Santo.

Feira Parceria Legal

A feira é uma excelente oportunidade para dar visibilidade aos pequenos negócios capixabas, fortalecer o empreendedorismo local e aproximar o consumidor dos produtores. Ela representa uma chance real para os empreendedores ampliarem sua rede de contatos, conquistarem novos clientes e divulgarem seus produtos. Além de movimentar a economia da região, o evento valoriza o trabalho de quem produz no Espírito Santo.

Além disso, o evento contará com serviços de orientação ao consumidor, atendimentos nas áreas jurídica e de saúde, além de atrações culturais, música ao vivo e opções gastronômicas.

Inscrições gratuitas vão até dia 28 de julho

Empreendedores interessados em participar devem se inscrever até a próxima segunda-feira (28), por meio do site da Aderes (www.aderes.es.gov.br). Para se inscrever, é necessário preencher a ficha de inscrição e anexar a documentação exigida no edital, disponível no mesmo site.

Ao todo, serão disponibilizadas 24 vagas, divididas entre os segmentos de:

Artesanato

Agroindústria

Agricultura Familiar

Economia Solidária

Micro e Pequenas Empresas

Poderão se inscrever artesãos, produtores da agricultura familiar, microempreendedores individuais (MEIs), associações, organizações coletivas e empreendedores do setor alimentício.

Os produtos devem ser de fabricação própria e o CNPJ deve estar ativo e registrado em município do Espírito Santo.

Seleção dos participantes

A lista provisória com os selecionados será divulgada no dia 29 de julho, e a lista definitiva sairá no dia 1º de agosto, no site da Aderes.

Confira o Edital nº 114/2025 para seleção de empreendedores que queiram expor e vender seus produtos no evento.

