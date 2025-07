Homicídios de 2010 e 2015 são esclarecidos pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério, concluiu duas investigações que resultaram na elucidação de dois crimes de homicídio, sendo um consumado e outro tentado, ocorridos nos anos de 2010 e 2015. Dois homens, ambos com 48 anos, foram indiciados pela autoria dos crimes.

No primeiro caso, um homem foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado contra um familiar. O crime aconteceu no ano de 2010, no Córrego Araiboia, zona rural do município. A elucidação do crime foi possível após diligências realizadas pela equipe de investigação, que incluíram o depoimento da própria vítima, o qual, desde o início, apontava o autor dos disparos.

A versão apresentada foi confirmada por uma testemunha-chave. Além disso, o comportamento do investigado, que fugiu ao perceber a aproximação dos policiais logo após o crime, contribuiu para o desfecho da investigação.

Já o segundo caso foi praticado no ano de 2015, no Loteamento Favero, em Vila Valério. As investigações apontaram que o homicídio consumado foi motivado por uma antiga desavença entre o autor e a vítima. De acordo com oitiva das testemunhas, o suspeito já havia proferido ameaças contra a vítima.

Com as investigações, foi possível reconstruir a noite do homicídio, quando a vítima foi atraída para fora de casa de forma dissimulada antes de ser executada. O álibi apresentado pelo investigado foi considerado frágil, não se sustentando diante das provas testemunhais e circunstanciais colhidas. Ele foi indiciado por homicídio qualificado por meio de traição e emboscada.

O titular da Delegacia de Vila Valério, delegado Erick Lopes Esteves, destacou o empenho e a persistência da equipe para esclarecer crimes mesmo após tantos anos.

“Nosso trabalho é constante e nosso compromisso é com a verdade e com a justiça. A elucidação desses casos reforça a confiança da sociedade na Polícia Civil e oferece uma resposta às famílias que aguardavam por justiça”, afirmou.

As investigações foram concluídas e os inquéritos encaminhados à Justiça para as providências cabíveis.