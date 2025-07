Polícia Civil do ES captura homem que matou cunhado em 2004

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 18ª Delegacia Regional de São Mateus e da Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério, em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA), capturou, na quarta-feira (30), um homem de 57 anos, procurado pela Justiça há 21 anos pelo crime de homicídio.

Após levantamentos realizados pela equipe da DP de Vila Valério, foi descoberto que o indivíduo estava escondido em uma fazenda localizada no município de Teixeira de Freitas, na Bahia. A partir da troca de informações entre as instituições, foram realizadas diligências no local, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

Leia também: PM encontra arma e munições dentro de caminhão em Pacotuba

De acordo com o titular da Delegacia de Vila Valério, delegado Erick Lopes Esteves, o capturado é autor de um homicídio ocorrido em 12 de dezembro de 2004, nas proximidades da estrada de Putiri, no bairro Bela Vista, no município da Serra. A vítima, Antônio Gonçalves, cunhado do autor, foi morta com golpes de faca.

Segundo as investigações, o crime foi motivado por vingança. O indivíduo agiu em resposta às agressões físicas cometidas pela vítima à irmã dele. No dia do crime, Antônio Gonçalves teria agredido novamente a companheira, o que provocou a reação do autor. À época, ele confessou o crime, afirmando que matou a vítima para defender sua irmã.

Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.