Ibatiba: criminosos se passam por prefeito e aplicam golpe

Criminosos estão utilizando o nome e a imagem do prefeito de Ibatiba, Dr. Luis Pancoti, para aplicar golpes por meio do aplicativo WhatsApp. A informação foi confirmada, nesta quinta-feira (3), pela prefeitura, que emitiu um alerta à população sobre o uso indevido da identidade do chefe do Poder Executivo Municipal.

De acordo com a administração municipal, os golpistas criaram um perfil falso com a foto e o nome do prefeito e, a partir dele, estão entrando em contato com moradores da cidade. Nas mensagens e ligações, os criminosos solicitam atualização de dados pessoais, fotos de documentos, acesso a links suspeitos e até transferências via Pix.

Diante da gravidade da situação, a Prefeitura de Ibatiba esclarece que nenhum desses pedidos parte de canais oficiais e orienta a população a não fornecer dados, não clicar em links, não enviar documentos e, principalmente, não realizar depósitos bancários. Quem receber mensagens desse tipo deve denunciar o número diretamente pelo aplicativo.

A gestão municipal também informou que já foram tomadas medidas jurídicas cabíveis, incluindo o registro de um boletim de ocorrência para investigação do caso.

Veja o comunicado na íntegra

“Informamos que o Prefeito, Dr. Luis Pancoti, foi vítima de golpistas que estão se passando por ele no aplicativo whatsapp. Esses criminosos estão usando a foto e o nome do Prefeito no perfil, fazendo ligações, solicitando atualização de dados, fotos de documentos pessoais, encaminhando links, solicitando pix. Nenhuma dessas solicitações é verídica. Pedimos que não aceitem qualquer tipo de solicitação de envio de documentos, pedidos para clicar em links de confirmação, informar senhas ou depositar valores e que denunciem o perfil no aplicativo, caso tenham sido alvo dessas mensagens. As medidas jurídicas já estão sendo tomadas para registrar boletim de ocorrência.”