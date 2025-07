Iema participa de evento sobre a conservação da abelha Uruçu Capixaba

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) marcou presença em um evento voltado à preservação da Melipona capixaba, conhecida como Uruçu Capixaba, espécie de abelha endêmica da região serrana do Espírito Santo.

A programação foi realizada entre os dias 26 e 28 de junho, no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) de Venda Nova do Imigrante, e reuniu especialistas, pesquisadores, meliponicultores e instituições públicas.

Uma das palestras da programação, “Ações do Parque Estadual Pedra Azul para a conservação da Melipona Capixaba”, foi ministrada pelo servidor do Iema, Leonardo Brioschi. A apresentação destacou as estratégias adotadas pela unidade de conservação para a proteção do habitat natural da espécie e o estímulo à pesquisa e à educação ambiental.

A programação contou ainda com um workshop sobre a Uruçu Capixaba, encontro de criadores das abelhas nativas das montanhas capixabas, palestras, roda de conversa, visitação guiada pelo meliponário e mostra de espécies de abelhas nativas que podem ser mantidas em cativeiros.

Para o servidor do Iema Fabiano Zamprogno, a participação no evento reforça o compromisso institucional com a conservação da biodiversidade. “É um projeto oportuno de integração institucional com a possibilidade de desenvolvimento responsável para a nossa Uruçu Capixaba. O evento foi muito propício para agirmos de maneira responsável quanto a essa espécie de ocorrência local”, destacou.

O evento integrou as ações do projeto “Uma estratégia multidisciplinar para conservar a abelha do Espírito Santo”, coordenado pelo professor Vander Calmon Tosta, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) – campus São Mateus.