Influenciadores chegam ao ES para Press Trip promovida pela Setur

Com a finalidade de impulsionar o turismo capixaba e ampliar a visibilidade dos destinos do Espírito Santo, a Secretaria do Turismo (Setur) deu início, nesta quarta-feira (09), a mais uma ação promocional: o Press Trip.

A iniciativa reúne 11 influenciadores digitais convidados para conhecerem de perto alguns atrativos turísticos do Estado e compartilharem suas experiências com seus seguidores nas redes sociais. A maior parte dos influenciadores vem do Rio de Janeiro, além de contar com representantes dos Estado de São Paulo e da Bahia.

Os participantes foram recebidos no aeroporto com kits de boas-vindas e seguirão um roteiro que contempla alguns dos principais cartões-postais capixabas, além de experiências gastronômicas, culturais e de contato com a natureza. Ao longo da programação, eles visitarão a Região das Montanhas Capixabas, com paradas em Pedra Azul, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Ibiraçu, além de participar do tradicional Festival de Inverno e da Serenata Italiana.

Press Trip

A ação faz parte do Edital de Chamamento Público nº 001/2025 da Setur, que prevê a realização de viagens de familiarização com formadores de opinião, como jornalistas, blogueiros e influenciadores digitais, reforçando o compromisso do Governo do Estado em promover o turismo e divulgar as potencialidades capixabas para públicos diversos.