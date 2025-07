Jerônimo Monteiro: Zé Valério acusa ex-prefeito de divulgar fake news

Uma polêmica envolvendo o recapeamento asfáltico da estrada que liga o município de Jerônimo Monteiro à comunidade de Gironda ganhou destaque nas redes sociais. O ex-prefeito Sérgio Fonseca afirmou publicamente que foi o responsável por articular a conquista da obra junto ao Governo do Estado. No entanto, o atual prefeito, Zé Valério, rebateu a declaração e classificou o conteúdo como “fake news”, apresentando documentos que comprovariam sua própria atuação nesse processo.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, o ex-prefeito Sérgio Fonseca celebrou o início das obras do recapeamento da estrada, agradecendo diretamente ao governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, além dos deputados estaduais Xambinho, Marcelo Santos e o secretário estadual Enio Bergole. Ele também citou o apoio do parceiro político José Carlos de Carvalho.

Fonseca apresentou o projeto como um “compromisso antigo” de sua gestão, referindo-se à obra como um feito articulado desde quando ainda estava à frente da prefeitura.

Veja o vídeo

Atual prefeito Zé Valério acusa ex-prefeito de divulgar informação falsa

Horas depois da publicação do vídeo, o atual prefeito Zé Valério reagiu, também por meio de vídeo divulgado nas redes sociais. Ao lado do vice-prefeito Genaldo e do líder comunitário Rafael, o chefe do Poder Executivo municipal disse que a autoria da conquista da obra cabe exclusivamente à sua gestão, que teria iniciado os trâmites junto ao Governo do Estado no dia 4 de abril deste ano.

Ele apresentou um ofício protocolado no dia 10 de abril junto à Secretaria de Estado da Agricultura, como forma de comprovar que a atual administração elaborou o projeto e o encaminhou formalmente ao Governo do Estado.

Além de apresentar documentação oficial e a cronologia dos pedidos formais ao Governo do Estado, Zé Valério reforçou que o projeto do chamado “Caminho do Campo” está sendo executado diretamente pelo município, o que reforçaria sua autoria na conquista do investimento.

“Espero que essas inverdades não venham prejudicar a condução do nosso trabalho, onde esperamos o nosso município que está crescendo e vai crescer muito mais, buscando recursos em Vitória, buscando em Brasília, sempre focado no trabalho, na verdade e no foco de conduzir o nosso município”.

Veja o vídeo