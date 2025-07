Julho das Pretas celebra protagonismo das mulheres negras em todo o ES

A Secretaria Estadual das Mulheres (SESM) promove, na próxima quinta-feira (24), uma programação especial em diversas regiões do Espírito Santo para celebrar o Julho das Pretas e o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

A data é símbolo de luta, resistência e afirmação da identidade das mulheres negras em toda a América Latina e Caribe.

Com atividades realizadas pelos Centros Margaridas, as ações visam valorizar as trajetórias, a ancestralidade, a cultura e o protagonismo das mulheres negras do Espírito Santo, por meio de oficinas, palestras, apresentações culturais, rodas de conversa, depoimentos inspiradores, serviços de beleza e momentos de autocuidado.

Os eventos serão promovidos com o apoio de organizações locais, lideranças comunitárias, coletivos culturais e empreendedoras negras, reforçando o compromisso da SESM com o enfrentamento ao racismo estrutural, a promoção da equidade de gênero e a valorização da diversidade étnico-racial.

Sobre a data

O Julho das Pretas é um mês de celebração e luta das mulheres negras no Brasil, com foco no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado em 25 de julho. Esta data foi estabelecida em 1992, durante o 1º Encontro de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas, em Santo Domingo, na República Dominicana, e serve como um marco para fortalecer a união e a mobilização dessas mulheres em prol de seus direitos.

Confira a programação:

Afonso Cláudio

Vozes Negras, Raízes Fortes

Atividades voltadas para a valorização da cultura quilombola, com roda de conversa, oficina de tranças, dinâmica de autoestima, oficina de Abayomi para crianças, música e leitura coletiva.

Local: Comunidade Quilombola – Centro Comunitário – Laranja da Terra. Horário: das 18h às 20:30

Alegre

Mulheres Negras em Movimento: Existir, Resistir, Reexistir

A programação conta com apresentações culturais, fala das mulheres sobre cultura, arte e empreendedorismo e uma mesa temática com o tema: “Vozes que ecoam: ser mulher negra hoje”.

Local: Câmara Municipal de Alegre (Avenida Jerônimo Monteiro, 38, 2º Piso – Centro). Horário: 18h30

Anchieta

Oficina: Marca e Imagem Pessoal como Empoderamento da Mulher

Com a palestrante Ana Lima, a atividade abordará temas como empreendedorismo feminino, autoimagem, identidade e autoconfiança para liderar.

Local: Rua Oliveira – Justiça 2, Anchieta (SINFA – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais). Horário: 13h às 17 horas

Cachoeiro de Itapemirim

Mulher Negra no Brasil: Desafios e Potências

O evento traz reflexões sobre os desafios e potências das mulheres negras, com um painel de fotos, apresentações culturais e dicas de beleza e autocuidado.

Local: Área externa do Ginásio de Esportes Nello Volta Borelli (R. Manoel da Costa Carvalho, 110-174 – Nova Brasília, Cachoeiro de Itapemirim). Horário: 13h às 17 horas

Informações: (28) 99271-6110

Cariacica

A Luta da Mulher Negra Frente à Violência de Gênero

A programação contará com apresentação cultural do Coral Maria Marias e da Serenata de Favela (orquestra e ballet), além de palestra magna com foco na luta das mulheres negras contra a violência.

Local: CAAD – Centro de Acolhimento e Atenção Integral sobre Drogas (RuaTreze de Maio, 47, Centro – Vitória). Horário: 13:30

Colatina

Pretas em Cena

A atividade apresenta um panorama cultural e reflexivo com fala sobre a beleza da mulher negra, apresentações de Maculelê e roda de samba com participação da cantora Cleide.



Local: Centro Margaridas de Colatina (Avenida Rio Doce, 100, Adélia Giuberti, Colatina). Horário: 17 horas

Linhares

Rolezinho Afro

Com uma programação diversa e potente, o evento traz exposição fotográfica, oficina de FitDance Afro, apresentação de samba de roda (Samba Negresca), experiência em discotecagem e uma roda de conversa sobre o Julho das Pretas e o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

Local: Centro Margaridas de Linhares (Avenida Vitória, 1663, Centro). Horário: 19 horas

Nova Venécia

Julho das Pretas – Margaridas

Uma tarde especial para celebrar a resistência e o protagonismo das mulheres negras da região. A programação inclui exposição de produtos artesanais do Projeto Dorcas; design de sobrancelhas, palestra com o tema “A força que vem de nós – identidade, autoestima e resistência” e leitura poética do poema NEGRA, com Irene Pianisola.

Local: Centro Margaridas de Nova Venécia (Rua Delma, 21 – Bairro Margareth, Nova Venécia). Horário: A partir das 13h30

Santa Maria de Jetibá

Mulheres Quilombolas: Nossas Raízes Fortalecem Nossa Saúde e Direitos

O evento inclui ações de saúde, roda de conversa sobre direitos das mulheres negras, contação de histórias com a Associação Quilombola e oficinas de automaquiagem, cuidados com os pés e trança nagô.

Local: Comunidade Quilombola do Retiro – Santa Leopoldina. Horário: 8h às 12 horas

São Mateus

Celebração do Julho das Pretas – Dia da Mulher Latino-Caribenha

O evento traz um minicurso sobre o uso do turbante como símbolo de identidade e resistência, com apoio da Casa Constância de Angola e colaboração da empresa Borana, responsável pelo fornecimento dos tecidos.

Local: Sítio Histórico Porto de São Mateus – Casa da Cultura. Horário: A partir das 14 horas