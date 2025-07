Lazer, alimentação e turismo ampliam expansão de serviços capixabas

O Espírito Santo alcançou nova liderança nacional no crescimento do setor de serviços prestados às famílias, com alta de 17,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Santa Catarina (11,9%) e Goiás (7,8%) aparecem na sequência.

O bom desempenho reforça a potência do consumo local, com destaque para lazer, alimentação e turismo, que seguem aquecidos mesmo fora do período de alta temporada.

Com isso, o índice geral do setor de serviços teve leve avanço (0,7%) em relação ao mesmo período de 2024, sendo o segundo mês consecutivo de expansão nessas atividades.

Esses resultados ocorrem em um contexto de reorganização econômica e ampliação da demanda em segmentos específicos, especialmente os impulsionados por eventos sazonais e religiosos, como a Festa da Penha. O comportamento observado também está alinhado com a tendência histórica do setor, que costuma registrar oscilações no primeiro trimestre do ano e maior estabilidade a partir de abril.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O índice capixaba de movimentação do setor de serviços ficou em 113 pontos (acima de 100 é considerado satisfatório) em abril, acima da média nacional (108,1), o que reforça a posição do Espírito Santo entre os estados com maior nível de atividade no setor de serviços.

Para o coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, esses dados, quando observados em conjunto, sugerem que o mercado de serviços no Espírito Santo segue resiliente, com bom nível de atividade e sinais de reaquecimento.

“A avaliação para abril é de otimismo, sustentado pela confiança do consumidor e pelo bom desempenho dos serviços de lazer e turismo. O estado continua entre os protagonistas nacionais no setor de serviços, mesmo diante de desafios pontuais”, ressaltou Spalenza.

Movimentação financeira

Diante do cenário positivo de recuperação dos serviços capixabas até abril, a expectativa do Connect Fecomércio-ES é que a movimentação financeira do setor tenha aumento de 1,8% em julho ao ser comparada com o mesmo mês de 2024, chegando a R$ 4.954.243.671,73. Em junho, a previsão é de uma alta de 1,9% (R$ 4.874.774.838,54).

A movimentação é avaliada utilizando os dados disponibilizados pelo IBGE da PMS até março de 2024, da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) de 2022 e os do Sistema Nacional de Índices de Preço ao Consumidor (SNIPC) até maio deste ano.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.

Sobre o Sistema Fecomércio-ES

A Fecomércio-ES integra a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e representa 405.455 empresas, responsáveis por 58% do ICMS arrecadado no estado e pelo emprego de 652 mil pessoas. Com mais de 30 unidades, tendo ações itinerantes e presente em todos os municípios capixaba- seja de forma física ou on-line-, o Sistema Fecomércio-ES atua em todo o Espírito Santo.

A entidade representa 24 sindicatos empresariais e tem como missão contribuir para o desenvolvimento social e econômico do estado. O projeto Connect é uma parceria entre Fecomércio-ES e Faesa, com apoio do Senac-ES, Secti-ES, Fapes e Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI).