Manguinhos promove 4º Circuito da Moqueca Capixaba em julho

O Polo Gastronômico Cultural de Manguinhos, na Serra-ES, será palco da quarta edição do Circuito da Moqueca Capixaba durante dois finais de semana de julho. O evento acontecerá nos dias 11, 12 e 13, e novamente nos dias 18, 19 e 20, com funcionamento das 12h às 17h.

Promovido pela Associação Comercial do Balneário de Manguinhos (ACBM), o Circuito apresentará moquecas capixabas desenvolvidas especialmente para o evento. Os pratos serão servidos em porções individuais, com valor padronizado de R$ 40 em todos os restaurantes participantes. Para a sobremesa, as docerias do balneário oferecerão opções exclusivas por R$ 20 (veja lista completa de estabelecimentos ao final do texto).

No balneário de Manguinhos, cuja gastronomia atrai paladares exigentes, o sabor da moqueca capixaba está enraizado na cultura local, e é ela o grande destaque do festival. A organização do Circuito garante que sua preparação oferecerá uma experiência única, com muito sabor, tradição e ingredientes frescos.

Além da culinária, a região é tradicional por oferecer uma atmosfera marcada por natureza preservada e clima bucólico, onde os visitantes encontram um cenário rico em arte, artesanato e manifestações culturais, como o tradicional congo.

A programação do evento inclui a feira de artesanato D’Manguinhos, montada em tenda na Praça São Sebastião, próxima à praia. A feira funcionará aos sábados e domingos, durante o circuito, das 11h às 17h. Além disso, haverá visitação aos ateliês de arte locais e apresentações culturais e shows musicais nos estabelecimentos participantes.

Para aqueles que desejarem estender a permanência, o balneário dispõe de diversas opções de hospedagem, permitindo o aproveitamento completo das atrações do circuito e da região.

Restaurantes e Docerias participantes:

Carmen Carloni Confeitaria

Nome da sobremesa: Venha Suspirar em Manguinhos!

Descrição: suspiros recheados com creme de confeiteiro e morangos frescos, acompanhados de sorvete de baunilha e calda de morango e uma deliciosa brisa à beira mar.

Av. August Saint Hilaire, 20.

@chefcarmencarloni

Preço da sobremesa: R$ 20,00

Empório do Caranguejo

Nome da Moqueca: Moqueca de Inverno

Descrição: combinação perfeita entre tradição e aconchego. Camarões frescos mergulhados no tempero da moqueca capixaba, servidos sobre cama cremosa de aipim, gratinados com um irresistível trio de queijos: mussarela camponesa, parmesão e Catupiry. Uma explosão de aromas e sensações que traduzem o inverno capixaba em forma de prato. Perfeito para aquecer o corpo e encantar a alma.

Av. Des. Cassiano Castelo, 750.

(27) 3079-1061

@emporiodocaranguejo

Preço da Moquequinha: R$ 40,00

Espaço Chico Bento

Nome da Moqueca: Moqueca do Chico

Descrição: a tradicional receita da moqueca capixaba: peixe (Dourado), tomate, cebola, coentro, azeite, óleo de urucum, limão e sal.

Av. Des. Cassiano Castelo,195

(27) 98131-8774

@espacochicobento.manguinhos

Self-service

Espaço Maresia’s

Nome da Moqueca: Tábua de Moqueca

Descrição: tábua com moquecas de camarão, polvo, cação e badejo. Acompanha arroz branco, pirão e moquequinha de banana da terra.

Av. Atapoã, 1.

Ou pela Av. Ceciliano Abel de Almeida 592

(27) 99901-6448

@espacomaresias

Preço da Moquequinha: R$ 40,00

Mavi Sucreé Doceria

Nome da sobremesa: Pipoca Cream

Descrição: uma base deliciosa de brownie quentinha em cima de uma cama de brigadeiro, finalizada com uma bola de sorvete baunilha empanada na pipoca doce de flor de sal, coberta com caramelo salgado. Uma explosão de sabor!

Av. Ceciliano Abel de Almeida, 71

@mavisucree_doceria

Preço da Sobremesa: R$ 20,00

Petisco das Meninas

Nome da Moqueca: Moqueca de Robalo com Arroz Branco.

Descrição: Peixe fresco, cebola, tomate, alho, coentro, óleo de urucum e aquele fio de azeite finalizado com carinho. Tudo cozido lentamente na panela de barro, como manda a tradição capixaba – com simplicidade, respeito e sabor de verdade.

Rua Ocidente, 106

(27) 99616-3223

@petiscosdasmeninas

Preço da Moquequinha: R$ 40,00

Restaurante Enseada de Manguinhos

Nome da Moqueca: Moquequinha da Vila!

Descrição: Moquequinha de camarão especial com feijão fradinho e temperos especiais.

Av. Eng. Ceciliano Abel de Almeida, 3

(27) 99641-8917

@enseadamanguinhos

Preço da Moquequinha: R$ 40,00

Restaurante Estação Primeira de Manguinhos

Nome da Moqueca: Moqueca de Budião.

Descrição: Peixe de sabor inigualável. Entra no cardápio especialmente para o Circuito da Moqueca.

Av. Des. Cassiano Castelo, 591

(27) 3243-4181 e (27) 99527-7498

@estacao_primeira_de_manguinhos

Preço da Moquequinha: R$ 40,00

Restaurante Moqueca do Geraldo

Nome da Moqueca: A Mais Tradicional!

Descrição: Moqueca Capixaba com peixes selecionados e frescos, tomate, cebola, coentro, azeite, limão, colorau e sal. Uma receita de família que é sucesso desde 1957.

Av. Atapoã, 8

(27) 3243-1118

@moqueca.dogeraldo

Preço da Moquequinha: R$ 40,00

Restaurante Recanto das Estrelas

Nome da Moqueca: Moqueca Encanto do Mar!

Descrição: É uma receita aromática intensa de frutos do mar como: polvo, lula, camarão rosa, sururu e mexilhão. E ainda lagostas grelhadas na manteiga até atingir o seu ponto ideal de maciez e sabor.Av. Atapoã, 400

(27) 99846-3170

@recantodasestrelasoficial

Preço da Moquequinha: R$ 40,00

Onde Ficar:

Casa Pinheiro Manguinhos

Casa Tatu do Bem

Contêiner 10 Hospedagem

Eco Manguinhos Pousada Container

Manguinhos Beach House – reservas esgotadas.

Pousada Pomar de Manguinhos

Pousada Mangas

Solar de Manguinhos Flat

Villa Bangalôs

O evento

O 4º Circuito da Moqueca Capixaba (Manguinhos – Serra/ES) é uma realização da Associação Comercial do Balneário de Manguinhos (ACBM), com apoio da Associação dos Moradores de Manguinhos (AMMAN), da Prefeitura Municipal da Serra (PMS) e do Sindibares/Abrasel. O evento conta ainda com a parceria de Criativa Design, Cerveja Eisenbahn, Xexéu Pescados, Colora Comunicação Visual e Garibaldi Cooperativa Vinícola.