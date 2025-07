‘Mapa da Paz’ vai registrar dias sem assassinatos em municípios do ES

O Espírito Santo tem, atualmente, 53 municípios com mais de 30 dias sem nenhum assassinato. Em 21 deles, não houve registro de homicídios no ano de 2025, até o dia 7 de julho. Esse e outros dados importantes estão presentes no novo painel interativo de dados lançado pelo Observatório da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). O “Mapa da Paz” mostra há quanto tempo todas as 78 cidades do Estado estão sem morte violenta dolosa.



A ferramenta, agregada ao portal do Observatório, permite a seleção dos dados de homicídios dolosos e feminicídios. O Espírito Santo tem registrado uma consistente redução nos índices de assassinatos e, em junho, alcançou mais um recorde histórico: a redução de 12,4% nos casos em relação a 2024, que mantém a marca de menor quantidade de homicídios da série histórica desde 1996.

Entre os municípios que podem ser destacados no momento estão Aracruz, com 45 dias sem homicídios; Linhares, que completou 27 dias sem mortes violentas; além das recordistas Iconha, com 934 dias; Dores do Rio Preto, com 1.149 dias e Muqui, com 1.454 dias sem nenhum assassinato, sendo o último registro em julho de 2021.



Este é o resultado do planejamento realizado pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida, contemplando a individualidade de cada município e região. Graças a esta atenção individualizada, 53 dos 78 municípios do Espírito Santo passaram todo o mês de junho sem registrar nenhum homicídio doloso. Isso representa 68% do território capixaba.

“A gente lança mais uma ferramenta de transparência, que ajuda a população a acompanhar nossas estatísticas, que mostram como temos um Estado que está organizado na Segurança Pública, com um programa, que é o Estado Presente em Defesa da Vida, que busca aumentar essa sensação de paz, de segurança das famílias capixabas. Todos os dias é um trabalho árduo contra todo o tipo de criminalidade e temos que criar formas, como o Mapa da Paz, de mostrar isso à população”, destacou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.

Clique aqui e acesse o Mapa da Paz

Programa Estado Presente

Criado na primeira gestão Casagrande, o Programa Estado Presente em Defesa da Vida tem como foco reduzir os índices de violência e criminalidade, atuando em dois eixos, policial e social. Desta forma, o Programa busca prevenir e combater a criminalidade no Espírito Santo, por meio de ações multissetoriais, gerar segurança para a população e reduzir os fatores de risco e vulnerabilidades.

O Programa foi retomado em 2019, na segunda gestão Casagrande. Hoje, após seis anos de um trabalho intersetorial contínuo, o Espírito Santo vivencia a redução continua dos índices de violência e a melhoria da qualidade de vida da população.

Para a execução do eixo policial do Programa, o Estado é dividido em regiões e estas, em áreas de interesse. Cada área é observada atentamente por um delegado da Polícia Civil e um tenente-coronel da Polícia Militar, que manejam recursos e conduzem estratégias conforme o mapa da criminalidade.

Os resultados de cada região são avaliados mensalmente, em uma reunião conduzida pelo governador Renato Casagrande e pelo vice-governador Ricardo Ferraço, com a participação de representantes de todas as regiões, de diversos secretários de Estado e de outros órgãos do Poder Público.

Em 2024, o Programa Estado Presente em Defesa da Vida alcançou um marco histórico, com menos de 900 homicídios e o melhor resultado desde 1996, alcançando uma taxa de homicídios abaixo da média nacional.